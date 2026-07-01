Video | Con pirotecnia, algarabía y mucha pasión celebraron los mexicanos en el Ángel de la Independencia la victoria ante Ecuador

El centro de la Ciudad de México volvió a vestirse de fiesta, tal como pasó en los partidos de fase de grupos de la selección mexicana, sin embargo, en esta ocasión, debido a la magnitud del partido ganado en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Ecuador, el número de personas alrededor del Monumento a la Independencia en Ciudad de México, más conocido como El Ángel de la Independencia, fue de más de un millón y medio. Los manitos vivieron una noche llena de emociones, pues el partido salió más sencillo de lo que se esperaba. Aunque la hinchada hizo su trabajo antes, durante y después del partido, el equipo aún debía responder donde importa, en el terreno de juego. Tras la molestia generada por los fanáticos mexicanos al plantel de Ecuador sin dejarles dormir en el hotel, luego alentando en el Estadio Azteca durante los 100 minutos de juego y, por último, con la gran celebración, México ganó 2-0 y el país manito explotó en júbilo.

Hablando específicamente de Ciudad de México, la capital mexicana, El Ángel se abarrotó de gente mexicana que con piroctenia, espuma, licor y mucha algarabía festejó hasta la madrugada del miércoles 1 de julio. Las postales de esta noche son geniales, de esas que solo dejan algo que une y lleva a la gente a tirar por el mismo lado, algo como lo es el fútbol. La selección de México también festejó y dejó claro que son locales dentro y fuera de la cancha. Más de 80.000 personas alentaron al equipo nacional en el mítico Estadio Azteca, acorralando a una Ecuador que venía envalentonada tras dar el batacazo sobre Alemania en la última fecha de la fase de grupos. El Tri consiguió su victoria más importante del Mundial hasta el momento, mientras espera al ganador de Inglaterra vs. R.D. Congo para saber cuál equipo será su rival en octavos de final. El director técnico del seleccionado verde, Javier Aguirre, también se dejó contagiar por el ambiente festivo brindado por El Tri. “Solo me hace falta un buen whisky, con hielo”, mencionó entre risas en la rueda de prensa, muestra de la confianza y tranquilidad que generó esta victoria en el vestuario mexicano.

La fiesta se empañó con 3 fallecidos

Con la aglomeración y la cantidad de humo debido a la pirotecnia, ocurrieron tres sucesos lamentables en los festejos. Mientras todo un país festejaba, 3 familias lloran hoy a sus seres queridos. Las autoridades mexicanas confirmaron los decesos de una mujer de 19 años y de un hombre de 44, se desconoce el sexo y la edad de la persona restante. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Lo que sí se confirmó fue la razón de la muerte de estos seres humanos: asfixia. Lastimosamente, la fiesta quedó empañada por estas 3 tragedias que, además, hacen un llamado a la responsabilidad en estos eventos masivos, ya que no todas las personas reaccionarán igual a los diferentes químicos de la piroctenia o a las aglomeraciones. Lea también: Se cumple la profecía de Bilardo: África revoluciona el Mundial de Norteamérica 2026

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