Video | Con pirotecnia, algarabía y mucha pasión celebraron los mexicanos en el Ángel de la Independencia la victoria ante Ecuador

El centro de la Ciudad de México volvió a vestirse de fiesta, tal como pasó en los partidos de fase de grupos de la selección mexicana, sin embargo, en esta ocasión, debido a la magnitud del partido ganado en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Ecuador, el número de personas alrededor del Monumento a la Independencia en Ciudad de México, más conocido como El Ángel de la Independencia, fue de más de un millón y medio.
Los manitos vivieron una noche llena de emociones, pues el partido salió más sencillo de lo que se esperaba. Aunque la hinchada hizo su trabajo antes, durante y después del partido, el equipo aún debía responder donde importa, en el terreno de juego. Tras la molestia generada por los fanáticos mexicanos al plantel de Ecuador sin dejarles dormir en el hotel, luego alentando en el Estadio Azteca durante los 100 minutos de juego y, por último, con la gran celebración, México ganó 2-0 y el país manito explotó en júbilo.