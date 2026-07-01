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Video | Conmovedor abrazo de los referentes de Ecuador a Moisés Caicedo tras la eliminación en la Copa del Mundo

Ecuador cayó 2-0 contra México y se despidió de la Copa del Mundo tras clasificar a dieciseisavos. Hernán Galíndez y Enner Valencia consolaron al mediocampista estrella de la selección ecuatoriana, Moisés Caicedo, dejando una conmovedora imagen

  • Hernán Galíndez y Enner Valencia consuelan a Moisés Caicedo. FOTO: Captura
    Hernán Galíndez y Enner Valencia consuelan a Moisés Caicedo. FOTO: Captura
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La desilusión y frustración que vivió el pueblo ecuatoriano tras la derrota ante México del pasado martes 30 de junio se vio reflejada en las emociones de tristeza y el llanto de Moisés Caicedo, uno de los jugadores que estaba llamado a ser uno de los referentes del seleccionado amarillo tras jugar más de cinco años en el fútbol del más alto nivel. Moi, de presente en el Chelsea, estuvo lejos de cumplir las expectativas en esta Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

Al escuchar el pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vincic, Caicedo no tuvo otra que romperse en lágrimas y agachar la cabeza tras la decepcionante presentación del equipo dirigido por Sebastián Beccacece. Si bien México fue superior en cuanto a intensidad, eficacia e ímpetu, Ecuador tenía las herramientas necesarias para, mínimo, conseguir un alargue; por ello el sabor es más agrio de lo normal.

Para consolar y guiar en ese momento difícil al joven capitán de los ecuatorianos, se arrimaron dos jugadores de experiencia: el arquero Hernán Galíndez y el excapitán, el delantero Enner Valencia. Moisés supo lo que es perder dos mundiales de forma consecutiva, quizá, en una ronda donde no se lo esperaban; allí aparece el manejo de grupo de los dos veteranos.

Enner, por su parte, se augura que no vuelva a jugar una Copa del Mundo con Ecuador debido a su edad (36 años). Esta semana, antes del partido contra México, el mismo delantero anunció a “Niño Moi” como el nuevo estandarte de la Selección de Ecuador, afirmando que “tiene todas las capacidades, es el presente y futuro de la Selección de Ecuador”.

Galíndez no sigue en la Selección de Ecuador

“No esperaba este final, esperaba otra cosa. Yo llegué a la selección por un COVID positivo de Johan Padilla en octubre del 2020, hace casi 6 años, y me fui conociendo con todos mis compañeros y nos fuimos queriendo y hoy se terminó”, así confirmó el guardameta, Hernán Galíndez, que no sigue en la selección ecuatoriana.

El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano logró ganarse la confianza y admiración de los hinchas de La Tri. El guardavallas de 39 años que actualmente ataja en Huracán de Argentina, también afirma que su retiro del fútbol está cerca tras una exitosa carrera, principalmente, en Ecuador. Jugó dos mundiales con la amarilla, en Catar 2022 y Norteamérica 2026.

Lea también: Video | Selección de Corea del Sur fue abucheada en su país tras la eliminación en el Mundial

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