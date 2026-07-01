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Capturan en Barranquilla a ‘Gato Negro’, segundo al mando de Los Tiguerones de Ecuador

Sobre él pesaba una circular roja de Interpol y una investigación por planear un atentado contra un ministro ecuatoriano.

  • Galo Javier Suárez Román, alias ‘Gato Negro’, fue capturado en Barranquilla en un operativo conjunto entre autoridades de Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Sobre él pesaba una circular roja de Interpol. FOTO: @JohnReimberg vía X.
    Galo Javier Suárez Román, alias ‘Gato Negro’, fue capturado en Barranquilla en un operativo conjunto entre autoridades de Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Sobre él pesaba una circular roja de Interpol. FOTO: @JohnReimberg vía X.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las autoridades confirmaron la captura en Barranquilla de Galo Javier Suárez Román, conocido con el alias de ‘Gato Negro’, considerado el segundo al mando de la estructura criminal ecuatoriana Los Tiguerones y uno de los hombres más buscados de ese país.

La información fue revelada por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien señaló que el operativo fue posible gracias a una acción coordinada entre la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals) y la Policía Nacional de Colombia, a través de la Unidad de Investigación de Fugitivos (FIU).

Según las autoridades, Suárez Román contaba con una circular roja de Interpol y era requerido por la justicia ecuatoriana por un homicidio cometido en 2017, por el cual había sido condenado a 26 años de prisión. Sin embargo, logró fugarse de la cárcel en 2019 y desde entonces permanecía prófugo de la justicia.

Además, sobre el detenido pesaba una investigación adicional por presuntamente planificar y financiar un atentado contra un alto funcionario del Gobierno ecuatoriano, lo que elevó su nivel de peligrosidad y su inclusión en las listas prioritarias de captura internacional.

Lea más: Cepeda amenaza “desobediencia civil” si De la Espriella no renuncia a ciudadanía gringa; Constitución no lo prohíbe

El ministro Reimberg aseguró que el capturado será extraditado a Ecuador en los próximos días. “Su celda en El Encuentro aguarda por él. Cero impunidad. Seguimos trabajando”, escribió el funcionario en sus redes sociales tras confirmar la detención.

La organización Los Tiguerones, a la que pertenece alias ‘Gato Negro’, surgió como una facción de la banda criminal Los Choneros y actualmente tiene fuerte presencia en la provincia de Esmeraldas. De acuerdo con el centro de investigación InSight Crime, el grupo se dedica a actividades como el microtráfico de drogas, la extorsión, el robo y el apoyo logístico a redes de narcotráfico transnacional.

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Las autoridades continúan las investigaciones para determinar posibles conexiones del capturado con redes criminales en otros países de la región.

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Daniel Noboa
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