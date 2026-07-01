Más de 160 derechos de petición: así presiona el equipo de empalme de De la Espriella al gobierno Petro

El proceso de empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella ha sido poco convencional. Por primera vez en la historia reciente, parece que no habrá reunión entre el presidente entrante y el saliente en la Casa de Nariño, y el equipo de De la Espriella ya habla de dificultades para acceder a la información.
Es difícil, teniendo en cuenta que Petro sigue diciendo que hubo fraude electoral y su candidato, Iván Cepeda, ha exigido a De la Espriella que se comprometa a “no extraditar” al primer mandatario. Los improperios han sido lo habitual entre el presidente electo, el actual y el senador Cepeda.
En ese escenario, el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella ha presentado 167 derechos de petición, según informó Blu Radio. Esto, para tener acceso a información que, como dicen del equipo, estaría siendo ocultada por el gobierno Petro.
De eso y del proceso de empalme en general ha hablado José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo del gobierno De la Espriella, quien se perfila para tener un rol clave, dada la inexperiencia en lo público del abogado y empresario.
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