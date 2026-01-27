En plena tensión comercial con Colombia, 150 empresarios textiles de Ecuador bucan negocios en Colombiatex 2026

Colombiatex de las Américas 2026, liderada por Inexmoda, arrancó este martes 27 de enero y va hasta el jueves 29 de enero como el principal escenario de negocios para la industria textil y de moda en la región. Pero en medio de guerras comerciales con Ecuador, amenazas arancelarias de Estados Unidos y la incertidumbre en la frontera con Venezuela.
La feria reúne a 540 expositores, de los cuales 341 son empresas colombianas, equivalentes al 63% de la muestra total. Además, impactará directamente a 341 compañías nacionales de 11 departamentos, con una participación exportadora del 36,9%, confirmando su peso como plataforma para dinamizar el desarrollo productivo y comercial del país.
Conozca más: “Hoy el gran tema en la industria de la moda son las guerras geopolíticas y, detrás de ellas, las guerras arancelarias”:
Uno de los grandes diferenciales de la edición 2026 es la misión internacional de compradores liderada por ProColombia. En total, participan 308 compradores de 20 países, principalmente de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.
Del total de empresas invitadas, el 86 % proviene de estas regiones y cerca del 40 %, 123 compañías, corresponde a compradores nuevos, especialmente de Ecuador, Estados Unidos y países del Caribe.
Además, 19 de los 20 países invitados cuentan con acuerdos comerciales vigentes con Colombia, lo que representa el 95 % de la misión y facilita el intercambio comercial.