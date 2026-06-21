Gremios de Colombia alertan por hechos que podrían afectar la confianza en el proceso electoral

El Consejo Gremial Nacional y la alianza de gremios y asociaciones empresariales, Aliadas, presentaron una queja ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, por declaraciones y actuaciones del presidente Gustavo Petro que, según señalaron, podrían afectar la neutralidad y la confianza en las elecciones de este domingo.
La presidenta de Aliadas y de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, confirmó la denuncia a través de su cuenta, en la cual afirmó que “la neutralidad del Estado es una garantía democrática, no una formalidad. Por eso pusimos en conocimiento de la Misión de Observación Electoral de la OEA hechos públicos que pueden afectar la equidad, la confianza electoral y la aceptación de resultados”, escribió.
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