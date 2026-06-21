Gremios de Colombia alertan por hechos que podrían afectar la confianza en el proceso electoral

El Consejo Gremial Nacional y la alianza de gremios y asociaciones empresariales, Aliadas, presentaron una queja ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, por declaraciones y actuaciones del presidente Gustavo Petro que, según señalaron, podrían afectar la neutralidad y la confianza en las elecciones de este domingo. La presidenta de Aliadas y de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, confirmó la denuncia a través de su cuenta, en la cual afirmó que “la neutralidad del Estado es una garantía democrática, no una formalidad. Por eso pusimos en conocimiento de la Misión de Observación Electoral de la OEA hechos públicos que pueden afectar la equidad, la confianza electoral y la aceptación de resultados”, escribió. Puede leer: En vivo | Elecciones presidenciales 2026 en Colombia: jornada avanza con normalidad y alta participación

Lacouture recalcó la importancia de la confianza electoral para la jornada de elecciones de Presidencia que se adelantan este domingo 21 de junio y enfatizó en que “Colombia necesita garantías y respeto a la voluntad ciudadana”. Este punto lo respaldó la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, quien afirmó que la denuncia busca poner en conocimiento una serie de “declaraciones y actuaciones del presidente Gustavo Petro que podrían comprometer la neutralidad institucional, la equidad electoral, la confianza en las elecciones de 2026 y el reconocimiento de los resultados”.

Conozca más: Hoy Colombia elige presidente: ¿qué es lo que en verdad está en juego? En otro pronunciamiento, Lacouture hizo un llamado a la calma y a privilegiar los mecanismos institucionales sobre las versiones no verificadas. “Un trino no reemplaza un acta. Una sospecha no reemplaza una prueba (...) Las elecciones se cuestionan con evidencias, no con insinuaciones”, dijo. La dirigente también aclaró que el preconteo no es vinculante, sino informativo; por lo que los resultados oficiales son definidos por las autoridades electorales, las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral, no por “las cadenas, la presión política y mucho menos el estado de ánimo del presidente”.

Preguntas y respuestas:

¿Qué es el Consejo Gremial Nacional?

Es la organización que reúne a los principales gremios empresariales de Colombia y representa sectores productivos ante debates económicos y de política pública.



¿Por qué la confianza electoral es importante para la economía?

Porque la estabilidad institucional reduce la incertidumbre para inversionistas, empresas y mercados, favoreciendo la toma de decisiones económicas.



¿Qué pidieron los gremios frente a las elecciones de 2026?

Solicitaron respetar los resultados oficiales y tramitar cualquier controversia mediante los mecanismos legales e institucionales establecidos.