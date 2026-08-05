¡Temperaturas extremas! Olas de calor provocan la muerte de animales en zoológicos de Japón y obligan a detener reactores nucleares en Europa

Las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas en Japón y varios países de Europa han provocado la muerte de animales en cautiverio, la reducción o detención de reactores nucleares, restricciones al consumo eléctrico y afectaciones al transporte fluvial.
En Japón, tres leonas murieron en el Parque Zoológico de Tama, en las afueras de Tokio, en un caso que continúa bajo investigación y que ha reabierto el debate sobre las condiciones de los animales en cautiverio. Al mismo tiempo, la sequía y la disminución del caudal de ríos como el Danubio y el Rin obligaron a varios países europeos a adoptar medidas para mantener el suministro energético y la navegación.