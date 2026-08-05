Mujeres lideran el 55% de las MiPymes en Colombia, pero pierden poder cuando las empresas crecen

Las mujeres desempeñan un papel determinante en el tejido empresarial colombiano, especialmente en los negocios de menor tamaño. Sin embargo, ese liderazgo pierde fuerza a medida que las empresas crecen, particularmente en aspectos estratégicos como la representación legal y la toma de decisiones sobre financiamiento.
Así lo evidencia la más reciente Encuesta MiPyme Anif 2025-2026, elaborada con una muestra de 2.531 empresas, que analiza las dinámicas de liderazgo, inclusión financiera y gestión empresarial en un universo conformado principalmente por microempresas (70%), pequeñas (17%), negocios de subsistencia (8%) y medianas empresas (5%).
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Según el estudio, aunque las mujeres tienen una participación protagónica en el segmento empresarial más numeroso de la economía, continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su capacidad para acceder a espacios de decisión y oportunidades de crecimiento.