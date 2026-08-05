“Quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata”: Johan Mojica niega haber respondido así a un aficionado

El lateral izquierdo colombiano Johan Mojica se convirtió en tendencia, esta vez no por su desempeño dentro del campo, sino por un intercambio con un usuario en redes sociales que generó una ola de reacciones. El defensor, quien hizo parte de la Selección Colombia en el Mundial, respondió a una crítica sobre su rendimiento con un mensaje relacionado con su situación económica, desatando un fuerte debate entre quienes respaldaron su postura y quienes la consideraron desafortunada.

Sin embargo, después sacó un video negando que él haya sido el que respondió y que le crearon una cuenta falsa.

El lateral aseguró que nunca escribió el comentario en el que supuestamente decía: “Quizás no sé centrar, pero sí sé hacer dinero”, y afirmó que fue obra de un perfil falso que usó una de sus fotografías para hacerse pasar por él.

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El futbolista explicó que sí recibió críticas por su rendimiento, las cuales dijo aceptar como parte de su profesión, pero rechazó que alguien suplante su identidad para afectar su imagen. Además, aseguró que jamás respondería de esa manera a un aficionado, destacó que lleva 17 años de carrera sin protagonizar este tipo de situaciones y defendió su reputación como una persona humilde y respetuosa. Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo recibidos y pidió que no se difunda información falsa con el objetivo de perjudicar su nombre.

La controversia comenzó luego de que el futbolista publicara una fotografía en sus redes sociales. En la sección de comentarios, un usuario cuestionó una de las facetas más críticas de su juego con un mensaje cargado de ironía: “Hazte un curso de Word para que aprendas a centrar”.