¿“Efecto Petro”? Informe advierte deterioro que sus decisiones le han causado al sector vivienda

El comportamiento del sector vivienda en Colombia, que ha sido constante noticia por estos días, vuelve al centro del debate debido a un informe presentado en el Concejo de Bogotá por la concejal y expresidenta de Camacol, Sandra Forero, que evidencia el deterioro que la administración del actual presidente, Gustavo Petro, le está causando al sector de la construcción, que, en su momento también se evidenció bajo su mandato en la Alcaldía de Bogotá. Forero planteó que existe un patrón que se estaría repitiendo entre la gestión de Gustavo Petro como alcalde de la capital (2012-2015) y su actual periodo como presidente: un rezago del sector a nivel nacional frente a un mejor desempeño en Bogotá.

La cabildante, con experiencia en el sector constructor, denominó este fenómeno como el “efecto Petro”, una tendencia que, según su análisis, muestra señales similares en dos momentos distintos de su trayectoria política. Le puede interesar: Ola de reclamos a Petro por decir que el que compre vivienda hoy es un “pendejo” y frenar Mi Casa Ya

Una comparación que enciende la discusión

El informe técnico parte de un dato clave: durante la alcaldía de Petro, los metros cuadrados iniciados en Bogotá cayeron un 30%, mientras que en el resto del país crecieron un 9%. Hoy, ya en la Presidencia, la tendencia —según Forero— se invierte territorialmente, pero mantiene el mismo patrón: a nivel nacional el indicador cae un 39%, mientras que en Bogotá aumenta un 20% al cierre de 2025. Para la concejal, esta comparación no es aislada. “El análisis demuestra que el sector edificador ha sido afectado en dos momentos: primero en Bogotá, cuando se rezagó frente al país, y ahora a nivel nacional, donde atraviesa una crisis sin precedentes”, señaló.

Lanzamientos de vivienda: otro indicador en caída

El comportamiento de los lanzamientos de vivienda refuerza la hipótesis. Durante la administración Petro en Bogotá, estos cayeron un 16%, mientras que en el resto del país aumentaron un 96%. En el contexto actual, la situación es más crítica: los lanzamientos se han desplomado un 45% a nivel nacional, mientras que en Bogotá la caída ha sido menor al 12%.

Este contraste, según Forero, evidencia una pérdida de dinamismo del sector a escala país, en medio de condiciones económicas y decisiones de política pública que han afectado la confianza de los constructores. Lea más: Vivienda usada gana terreno ante el encarecimiento de la VIS en Colombia: concentra el 70% de nueva demanda

Impacto en el empleo y otras variables clave

El informe también pone el foco en el empleo en construcción. Durante la alcaldía de Petro, los ocupados en el sector crecieron un 7% en Colombia, pero cayeron un 11% en Bogotá. En la actualidad, la dinámica vuelve a mostrar contrastes: el empleo en construcción crece apenas un 2% a nivel nacional, mientras que en Bogotá aumenta un 15%. A esto se suman otros indicadores que, según la cabildante, confirman el mismo patrón: valor agregado del sector, despachos de cemento, producción de concreto y rotación de inventarios. “Cuando uno compara cómo recibió el sector en Bogotá y cómo lo recibió en la Presidencia, se evidencia una destrucción que responde a una visión que pone como enemigos a los constructores y a la formalidad”, afirmó Forero.

Subsidios, crédito y confianza, factores detrás de la caída

Para explicar el deterioro actual del sector, el informe apunta a varias decisiones del Gobierno Nacional. Entre ellas, el debilitamiento del programa Mi Casa Ya, que, según la concejal, terminó de afectarse tras el hundimiento de la reforma tributaria en 2024, lo que redujo significativamente el presupuesto destinado a vivienda. A esto se suma la eliminación del programa Semillero de Propietarios y el encarecimiento del crédito hipotecario, que Forero atribuye a un manejo fiscal que ha presionado las tasas de interés. “La confrontación permanente con los constructores ha destruido la confianza para desarrollar proyectos formales”, advirtió. Además, cuestionó posibles cambios en la política de vivienda social, como la reducción de topes, que —según dijo— podrían agravar aún más el panorama. Conozca también: Desistimientos de vivienda se disparan 70% en Gobierno Petro y golpean a hogares más vulnerables

Un sector clave en alerta

El análisis cobra relevancia en un sector que no solo impacta el crecimiento económico, sino también el empleo. De acuerdo con el informe, cerca del 50% de los trabajadores de la construcción gana menos de dos salarios mínimos, lo que convierte a esta industria en un motor clave para los ingresos de los hogares.

Choque previo en X marcó el tono del debate

La polémica se encendió incluso antes de la presentación del informe. Todo comenzó tras una frase del presidente Gustavo Petro en medio de un Consejo de Ministros: “Pendejo el que compre una casa hoy”, en referencia a las altas tasas de interés. La declaración provocó reacciones inmediatas de gremios, analistas y líderes políticos. En ese mismo espacio, el mandatario pidió a la ministra de Vivienda acelerar la construcción de nuevas unidades e incluso planteó el uso del batallón de ingenieros del Ejército. “¿Para qué sirve el batallón de ingenieros si no es para hacer viviendas? Nada que salimos de Camacol y Camacol... pidiendo subsidios”, afirmó. El debate escaló rápidamente a redes sociales. La concejal Sandra Forero responsabilizó directamente al Gobierno por el deterioro del sector, señalando el encarecimiento del crédito hipotecario, el manejo fiscal y la reducción de subsidios como factores clave. “La culpa es suya”, escribió en X, al cuestionar decisiones que —según dijo— han presionado la inflación, obligado al Banco de la República a mantener tasas altas y debilitado programas como Mi Casa Ya. Petro respondió defendiendo su postura y centró el debate en el riesgo de adquirir vivienda en el contexto actual. Incluso, evocó la crisis del UPAC para advertir sobre las consecuencias de promover la compra en medio de tasas elevadas: “¿Está bien comprar casa con altas tasas de interés? ¿Quiere repetir la ola de suicidios con el UPAC?”, replicó. El cruce dejó en evidencia el choque de visiones entre el Gobierno y sectores críticos, y anticipó el tono del debate que luego se trasladó al Concejo de Bogotá con la presentación del informe sobre el llamado “efecto Petro”. Entérese: Sector vivienda arrancó 2026 con su peor registro histórico: iniciaciones de obra se desplomaron 56%