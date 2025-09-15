De 422 productos de la canasta, 199 se verían beneficiados por la caída del dólar

El dólar continúa bajando, al cierre de esta edición se ubicó en $3.897, situándose en el nivel más bajo del año registrado, y esto supone una oportunidad para los consumidores, debido al impacto que tiene en la canasta familiar por su alto contenido importado.
Hay que tener en cuenta que de los 422 bienes y servicios que integran esta canasta, al menos 199 son importados, es decir que gran parte se vería beneficiada, pues un dólar bajo abarata los costos de importar ciertos bienes y esto se verá reflejado en el precio final.
De hecho, desde el 1° de enero de este año, el dólar ha perdido más de $510, si se tiene en cuenta la TRM de cierre, que estuvo en $4.409,15, frente al cierre de la TRM que está en $3.897.