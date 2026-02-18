x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ecuador responde demanda de Colombia y eleva guerra de aranceles ante Tribunal Andino de Justicia

La crisis comercial escala: Ecuador presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Comunidad Andina. Conozca qué productos están en riesgo y por qué el conflicto llegó a los estrados.

  • Ecuador busca que el caso avance ante el Tribunal Andino de Justicia y que se adopten decisiones judiciales frente a los impuestos recíprocos anunciados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace más de un mes. Foto: Colprensa y AFP
    Ecuador busca que el caso avance ante el Tribunal Andino de Justicia y que se adopten decisiones judiciales frente a los impuestos recíprocos anunciados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace más de un mes. Foto: Colprensa y AFP
  • Comunicado oficial de Ecuador.
    Comunicado oficial de Ecuador.
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
bookmark

La controversia comercial entre Colombia y Ecuador suma un nuevo capítulo. Luego de que el Ministerio de Comercio colombiano decidiera demandar a Ecuador por la aplicación del arancel del 30%, el Gobierno de Quito anunció que iniciará tres procesos ante el Tribunal Andino de Justicia.

Según informó la Cancillería de ese país, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina.

En contexto: Colombia demanda a Ecuador por arancel del 30% y el caso escala a la Comunidad Andina

“El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó en esta fecha ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, tres reclamos formales contra Colombia, por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional”, señala el comunicado oficial.

Con estos recursos, Ecuador busca que el caso avance ante el Tribunal Andino de Justicia y que se adopten decisiones judiciales frente a los impuestos recíprocos anunciados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace más de un mes.

Argumentos de Ecuador y defensa del comercio bilateral

De acuerdo con la argumentación ecuatoriana, el arancel del 30% impuesto a productos colombianos es una medida de reclamo ante lo que consideran una falta de acciones suficientes por parte de Colombia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la zona de frontera.

Comunicado oficial de Ecuador.
Comunicado oficial de Ecuador.

En contraste, sostienen que las medidas arancelarias anunciadas desde Colombia carecen de justificación técnica y jurídica.

Pese a la escalada judicial, Ecuador aseguró que mantiene disposición para preservar el comercio bilateral, aunque bajo condiciones que, según su posición, garanticen reglas claras, trato equitativo y respeto mutuo entre ambas naciones.

Entérese: Transportistas protestan en puente fronterizo entre Ecuador y Colombia por aranceles recíprocos

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué productos colombianos pagan el arancel del 30% en Ecuador?
La medida afecta principalmente a manufacturas, alimentos procesados, productos textiles y farmacéuticos. Ecuador es el segundo mercado más importante para las exportaciones no minero-energéticas de Colombia.
¿Cómo ha respondido Colombia a la demanda de Ecuador
Colombia impuso aranceles “espejo” del 30% a 23 categorías de productos ecuatorianos como arroz, fríjol, plátano y pescado. Además, suspendió temporalmente la exportación de energía eléctrica hacia el país vecino.
¿Qué papel juega la Comunidad Andina (CAN) en este conflicto?
La Secretaría General de la CAN debe investigar si las medidas violan el Acuerdo de Cartagena (arancel cero). El Tribunal Andino de Justicia tiene el poder de ordenar el desmonte de los impuestos y autorizar sanciones comerciales.

Temas recomendados

Comercio exterior
Importaciones
Sectores económicos
Conflictos internacionales
Política
Ministerio de Comercio
Relaciones internacionales
Comunidad
Demanda
Arancel
Colombia
Ecuador
Gustavo Petro
Daniel Noboa
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida