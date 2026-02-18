No solo es Kevin: Denuncian que bebé con hemofilia lleva 41 días sin su medicamento

Un nuevo caso vuelve a encender las alarmas sobre la entrega de medicamentos a pacientes con hemofilia afiliados a Nueva EPS. Se trata de Hendrick Samuel Díaz, un menor de 17 meses diagnosticado con hemofilia tipo A. Según denuncia su familia, el menor completa 41 días sin recibir el medicamento, lo que equivale a cuatro aplicaciones fallidas.
Hendrick Samuel utiliza el mismo medicamento que Kevin Acosta, cuyo fallecimiento desató una fuerte controversia nacional por presuntas fallas en la entrega de su tratamiento para la hemofilia.