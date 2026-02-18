Bad Bunny y otro escalón en su carrera: se estrenará como protagonista en película dirigida por Residente

Luego de ganar tres Premios Grammy y haber actuado en el entretiempo del Super Bowl LX, el artista puertorriqueño Bad Bunny sumará otro logro en su carrera: protagonizar una película.
Benito será dirigido por René Pérez Joglar, más conocido en el mundo artístico como Residente. El artista urbano protagonizará una película que narra la historia y la resistencia de la isla de Puerto Rico.
Porto Rico será el nombre de la producción, que además contará con la presencia de Javier Bardem, quien ha estado en las películas Biutiful y Dune; Viggo Mortensen, protagonista de la trilogía de El Señor de los Anillos y Edward Norton, quien ha aparecido en Birdman y Un Completo desconocido.