Ecuador responde demanda de Colombia y eleva guerra de aranceles ante Tribunal Andino de Justicia

La disputa arancelaria entre los dos países se intensifica. Tras la demanda presentada por Colombia ante la Comunidad Andina, el gobierno ecuatoriano anunció tres nuevos procesos judiciales.

  • Ecuador busca que el caso avance ante el Tribunal Andino de Justicia y que se adopten decisiones judiciales frente a los impuestos recíprocos anunciados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace más de un mes. Foto: Colprensa y AFP
    Ecuador busca que el caso avance ante el Tribunal Andino de Justicia y que se adopten decisiones judiciales frente a los impuestos recíprocos anunciados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace más de un mes. Foto: Colprensa y AFP
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 50 minutos
bookmark

La controversia comercial entre Colombia y Ecuador suma un nuevo capítulo. Luego de que el Ministerio de Comercio colombiano decidiera demandar a Ecuador por la aplicación del arancel del 30%, el Gobierno de Quito anunció que iniciará tres procesos ante el Tribunal Andino de Justicia.

Según informó la Cancillería de ese país, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina.

En contexto: Colombia demanda a Ecuador por arancel del 30% y el caso escala a la Comunidad Andina

“El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó en esta fecha ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, tres reclamos formales contra Colombia, por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional”, señala el comunicado oficial.

Con estos recursos, Ecuador busca que el caso avance ante el Tribunal Andino de Justicia y que se adopten decisiones judiciales frente a los impuestos recíprocos anunciados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace más de un mes.

Puede leer: A casi un mes de la guerra comercial, Colombia y Ecuador siguen sin acuerdo

Argumentos de Ecuador y defensa del comercio bilateral

De acuerdo con la argumentación ecuatoriana, el arancel del 30% impuesto a productos colombianos es una medida de reclamo ante lo que consideran una falta de acciones suficientes por parte de Colombia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la zona de frontera.

Entérese: Transportistas protestan en puente fronterizo entre Ecuador y Colombia por aranceles recíprocos

Comunicado oficial de Ecuador.
Comunicado oficial de Ecuador.

En contraste, sostienen que las medidas arancelarias anunciadas desde Colombia carecen de justificación técnica y jurídica.

Pese a la escalada judicial, Ecuador aseguró que mantiene disposición para preservar el comercio bilateral, aunque bajo condiciones que, según su posición, garanticen reglas claras, trato equitativo y respeto mutuo entre ambas naciones.

