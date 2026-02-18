x

¿Es legal firmar documentos por WhatsApp en Colombia?

Cada vez más trámites como créditos, arriendos y contratos laborales se cierran por la app de mensajería, pero este tipo de trámites tiene validez legal solo si cumple algunas condiciones técnicas. Entérese cuándo tiene validez.

    Firmar por WhatsApp en Colombia puede ser legal si cumple requisitos de firma electrónica. Conozca qué tiene validez y cómo evitar fraudes digitales. FOTO cortesía
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 33 minutos
bookmark

Créditos, arriendos y contratos laborales se están cerrando por chat. En Colombia, firmar por WhatsApp puede tener validez legal, pero solo si se cumplen condiciones técnicas y de evidencia. Esto es lo que sí vale, lo que no, y cómo evitar fraudes antes de dar “acepto”.

Cuando hace un trámite, puede que le llegue un mensaje como: “Para finalizar el trámite, firme aquí”. Le piden foto de la cédula, una selfie y aceptar términos. En minutos, todo queda cerrado, pero la pregunta del millón es si eso tiene alguna validez legal o es solo una conversación más en chat.

En Colombia, la respuesta práctica es que sí puede ser válido, no por ser WhatsApp, sino porque se cumplan condiciones de firma electrónica confiable y quede evidencia verificable de lo aceptado.

Y es que un documento digital puede tener el mismo valor que uno físico si permite identificar a quien firma, proteger la integridad del documento y demostrar el consentimiento.

Un informe de AUCO, compañía tecnológica especializada en detección de fraude y firma electrónica, señala que cada vez más empresas validan identidad y cierran acuerdos desde WhatsApp, sobre todo en procesos masivos como créditos de bajo monto, contratación y arriendos.

Tres pruebas que debe exigir antes de responder “acepto”

¿Qué se puede formalizar así? La mayoría de acuerdos entre personas o empresas privadas, contratos laborales, pagarés y documentos de crédito, arriendos y acuerdos comerciales, siempre que el proceso cumpla el estándar de confiabilidad y deje evidencia.

¿Qué no vale? Actos que por ley exigen trámite notarial y/o escritura pública, como la compraventa de un inmueble.

Un punto clave es que, si le piden cédula y selfie, están tratando datos personales. De esta forma, deben informarle para qué usarán la información, cómo la protegerán y cuáles son sus derechos como titular.

Lea también: Cuidado: aprenda a prevenir los fraudes más frecuentes en WhatsApp

Santiago Montoya, CEO de AUCO, insiste en que un proceso digital bien hecho puede ser incluso más seguro que uno presencial porque deja trazabilidad y ayuda a detectar suplantaciones. La clave es no asumir que cualquier “acepto” tiene respaldo y verificar que existan controles reales antes de firmar.

