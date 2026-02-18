Se destrabó consulta para el Área de Oriente: Registraduría convocó a nueva votación

Tras varios meses de incertidumbre, la Registraduría Nacional convocó a los habitantes de ocho municipios del Oriente antioqueño para definir la creación de una nueva área metropolitana en el Valle de San Nicolás. La convocatoria quedó formalizada a través de una resolución emitida este miércoles, en la que ese ente señaló que la financiación de la jornada ya fue garantizada por el Ministerio de Hacienda, luego de que la justicia así se lo ordenara. En contexto: Tribunal ordenó a MinHacienda y Registraduría realizar consulta para Área de Oriente en menos de tres meses En el documento quedó establecido que el día en el que los ciudadanos concurrirán a las urnas será el próximo domingo 26 de julio de 2026. Este nuevo llamado a las urnas aparece luego de una larga controversia entre el Gobierno Nacional y varios de los entes promotores de esa iniciativa, encabezados por la Gobernación de Antioquia.

Y es que pese a que la consulta ya había cumplido con todos los requisitos legales, incluida la autorización del Congreso, el año pasado no pudo realizarse por falta de recursos. Según se denunció entonces, pese a que la Registraduría Nacional ya había convocado a la jornada para el 9 de noviembre, más de un mes antes comenzó a alertarse que el Ministerio de Hacienda estaba quedado en el giro de los recursos. A finales de octubre, faltando pocos días para la cita en las urnas, la consulta terminó suspendiéndose y comenzó un pulso que se trasladó a los estrados, en la que los gobiernos municipales y el departamental le exigieron a la Nación cumplir con su obligación de financiar la jornada. Lea también: ¿Sí o No al Área Metro del Oriente? Promotores y críticos debaten en EL COLOMBIANO y Teleantioquia Tal como lo registró este diario, el caso llegó al punto que incluso al ministro de Hacienda, Germán Ávila, le fue abierto un incidente por desacato. De igual forma, en diciembre pasado, el Tribunal Superior de Medellín le ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Registraduría destrabar esa consulta en un plazo no mayor a tres meses.