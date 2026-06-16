Ecopetrol suspende oferta para adquirir Brava Energía en Brasil, ¿qué pasó?

Ecopetrol informó que suspendió temporalmente la Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (Opav) que había lanzado para adquirir acciones de Brava Energía S.A. en Brasil. Según la petrolera estatal, la decisión se produjo después de que su filial Ecopetrol Investimentos do Brasil Ltda. recibiera requerimientos de ajustes por parte de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM). La compañía comunicó que la medida busca garantizar el cumplimiento integral de la regulación aplicable en el mercado brasileño. Por esta razón, la operación permanecerá suspendida hasta nuevo aviso mientras se realizan los cambios exigidos por el regulador. Entérese: A juicio Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias en compra de lujoso apartamento En un comunicado divulgado el 15 de junio de 2026, Ecopetrol señaló que la oferta anunciada inicialmente el 25 de mayo de este año deberá ajustarse a las observaciones realizadas por la autoridad del mercado de valores brasileño.

¿Qué pasará con la subasta de la oferta?

Según explicó la compañía colombiana, la subasta de la oferta será reanudada en una fecha que aún no ha sido definida por la CVM. Esto ocurrirá únicamente cuando los ajustes solicitados sean realizados, aprobados por el regulador y se cumplan todas las condiciones precedentes establecidas en el documento de la operación publicado en la bolsa de valores B3 de Brasil. La empresa indicó que continuará informando oportunamente al mercado sobre cualquier hecho relevante relacionado con el desarrollo de la transacción, incluidos los avances en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y los resultados finales de la Opav.

¿Qué implica esta decisión para Ecopetrol?

Aunque la suspensión ha llamado la atención por tratarse de una operación de relevancia estratégica para la petrolera colombiana, este tipo de requerimientos regulatorios no son inusuales cuando compañías extranjeras buscan realizar operaciones en mercados de capitales bajo normativas diferentes.

La rápida comunicación de la novedad al mercado refleja el compromiso de Ecopetrol con la transparencia frente a los inversionistas, especialmente considerando que la compañía cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, la ausencia de una fecha concreta para reactivar la subasta introduce un elemento de incertidumbre sobre el cronograma definitivo de la operación. Los mercados seguirán de cerca la evolución del proceso y la respuesta de la empresa a las exigencias regulatorias. Le puede gustar: Estos son los cinco acuerdos entre la USO y Ecopetrol que ponen fin al conflicto colectivo

Los desafíos regulatorios de la expansión internacional