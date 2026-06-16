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En vivo: Siga la audiencia en la que se define si Blessd va a la cárcel

El reguetonero fue imputado por la Fiscalía por el delito de secuestro extorsivo.

  • La audiencia a la que fue citad al cantante Blessd comenzó desde las 7:00 de la mañana de este martes. FOTO: Cortesía
    La audiencia a la que fue citad al cantante Blessd comenzó desde las 7:00 de la mañana de este martes. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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Desde las 7:00 de la mañana de este martes se reanudó la audiencia en la que se definirá el futuro judicial del cantante Blessd, señalado de secuestrar a un imitador suyo en El Poblado en 2022.

La diligencia se produce luego de que el pasado viernes la Fiscalía General de la Nación pidiera que el reguetonero fuera enviado a la cárcel bajo medida de aseguramiento, argumentando que sería un peligro para la sociedad y podría interferir en el proceso judicial.

En contexto: Los detalles de la denuncia contra Blessd por presunto secuestro y tortura: “Él dirigía todo (...) pateaba sillas, gritaba y me pegaba cabezazos”

El ente acusador aseguró que, dado que el cantante tendría próximamente un viaje a Estados Unidos, habría riesgo de que aprovechara la salida del país para evadir el radar de la justicia.

Entre tanto, la defensa del cantante argumentó, por su parte, no ver suficiente asidero probatorio que demostrara que Blessd habría hecho lo que se le imputa.

El cantante Blessd, identificado como Stiven Mesa Londoño, es señalado de participar de un secuestro extorsivo en 2022.

Lea también: Fiscalía cita a Blessd y a Dímelo Jara a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en junio de ese año, cuando un imitador del cantante, identificado como Jefferson Sánchez, y su mánager, Andrés Sánchez, fueron citados a una reunión.

En dicha reunión, tras descubrir que estos la estaban grabando, habrían sido presuntamente intimidados con un arma de fuego, golpeados y retenidos contra su voluntad para obligarlos a borrar la evidencia y firmar un contrato.

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