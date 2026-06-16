Después de 11 meses, ELN dejó en libertad a dos agentes de la Dijín que tenía secuestrados en Arauca

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad a los agentes de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes permanecían secuestrados desde julio de 2025 en Arauca. La entrega se realizó este 16 de junio ante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica.
Los dos investigadores fueron retenidos el 20 de julio del año pasado en zona rural de Arauca mientras desarrollaban labores relacionadas con sus funciones en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Desde entonces permanecieron en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN.
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