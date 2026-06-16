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Después de 11 meses, ELN dejó en libertad a dos agentes de la Dijín que tenía secuestrados en Arauca

Los investigadores Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza fueron entregados a una comisión humanitaria tras permanecer cerca de 11 meses en poder de esa guerrilla.

  • Los agentes de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza fueron liberados por el ELN tras permanecer secuestrados desde julio de 2025 en Arauca. Foto: cortesía
    Los agentes de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza fueron liberados por el ELN tras permanecer secuestrados desde julio de 2025 en Arauca. Foto: cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad a los agentes de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes permanecían secuestrados desde julio de 2025 en Arauca. La entrega se realizó este 16 de junio ante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica.

Los dos investigadores fueron retenidos el 20 de julio del año pasado en zona rural de Arauca mientras desarrollaban labores relacionadas con sus funciones en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Desde entonces permanecieron en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN.

Entérese: ELN anunció “juicio revolucionario” a funcionarios del CTI y la Dijin secuestrados, ¿a qué se refieren?

El ELN argumentó que Hoyos Murcia y Pérez Mendoza habían cumplido el tiempo que consideraba necesario dentro de esa sanción y por eso ordenó su liberación. La organización calificó la decisión como una libertad “por pena cumplida”.

Sin embargo, la guerrilla informó que aún mantiene secuestrados a los funcionarios del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, capturados en Arauca en mayo de 2025.

En su comunicado compartido en Telegram, el grupo armado aseguró que sigue dispuesto a explorar un intercambio humanitario de prisioneros de guerra, mientras persiste el cautiverio de los dos funcionarios de la Fiscalía.

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La liberación fue anticipada por el director de la Policía Nacional, general William Rincón, quien confirmó que el ELN había anunciado la entrega de los dos uniformados.

Este martes, Rincón reiteró el rechazo de la Policía al secuestro y aseguró que la liberación de los investigadores no constituye un gesto que merezca reconocimiento. “No les vamos a agradecer. Solamente queremos que los liberen a ellos y también a los del CTI y por supuesto a todos los uniformados que tienen secuestrados y a las demás personas”, afirmó.

El director de la Policía agregó que la retención de servidores públicos no puede ser considerada una acción de guerra. “Eso no es un acto de guerra, es un acto de cobardía para cualquier servidor público”, dijo el general, al insistir en la necesidad de que todos los secuestrados recuperen su libertad.

El oficial también explicó que el procedimiento de entrega quedó en manos de una comisión humanitaria integrada por organismos internacionales y representantes de la Iglesia Católica, encargados de recibir la liberación de los dos agentes de la Dijín y garantizar su regreso seguro.

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