¿Qué pasará con los niños cuya adopción se frenó tras acusación errónea contra estadounidense? El ICBF responde

La escena que alimentó versiones de abuso sexual en redes sociales afectó directamente la vida de tres hermanos de 4, 7 y 15 años que estaban a punto de ser adoptados por una familia estadounidense. Tras las valoraciones médicas, las entrevistas realizadas por las autoridades y los exámenes de Medicina Legal, el ICBF confirmó que no hubo violencia sexual contra los menores.

La conclusión llevó a que el ciudadano estadounidense señalado inicialmente recuperara su libertad, pero ¿qué pasará ahora con los niños?

Entérese: ICBF descartó preliminarmente abuso sexual físico en caso de menores hallados con estadounidense en Bogotá

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó en entrevistas con Blu Radio y EL TIEMPO que el proceso de adopción no está cancelado, pero sí quedó suspendido mientras las autoridades revisan las consecuencias de lo ocurrido.

La familia adoptante y los tres hermanos se encontraban en una de las etapas finales del trámite. Después de varios años de evaluaciones, verificaciones de idoneidad y procesos administrativos, habían llegado a la fase de integración, el periodo previo a la declaratoria definitiva de adopción ante un juez de familia.

Durante esos siete días de integración, los niños conviven con los adoptantes de manera autónoma, aunque bajo seguimiento permanente de profesionales y de la institución autorizada para acompañar el proceso.

Según explicó Cáceres, los menores ya habían construido un vínculo con la pareja estadounidense. Incluso señaló que, para ese momento del proceso, los niños ya identificaban a los adoptantes como sus padres.

La situación cambió cuando una denuncia ciudadana generó la intervención de las autoridades y una cadena de reacciones en redes sociales que el día de ayer, domingo 15 de junio, convirtió el caso en tendencia nacional.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el ICBF, esto comenzó dentro del apartamento por una situación cotidiana entre hermanos. Una de las niñas dañó un juguete y el menor de siete años se alteró. Según los relatos recopilados por las autoridades, el padre adoptante decidió llevarlo al balcón para ayudarlo a respirar y tranquilizarse.