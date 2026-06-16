Cogieron en Medellín a otro extranjero demandando sexo por dinero a menores de edad

La llamada de un ciudadano indignado que alertaba acerca de la presencia de varias jovencitas con un hombre cuya apariencia delataba que se trataba de un extranjero condujo a la captura de un ciudadano estadounidense en el barrio El Poblado, en el suroriente de Medellín.

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Al llegar al sitio señalado, en inmediaciones del Parque Lleras, los efectivos del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía detectaron a un ciudadano estadounidense cuya identidad no fue revelada.

En el procedimiento, al realizar las labores de identificación, los uniformados establecieron que una de las adolescentes que estaban con el extranjero presentó un documento que no correspondía a su identidad y posteriormente verificaron que se trataba de una menor de edad, de 16 años.

En consecuencia, el estadounidense fue capturado por el presunto delito de demanda de explotación sexual con persona menor de 18 años y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en tanto que la adolescente fue presentada ante la autoridad competente para que explique cómo obtuvo el documento apócrifo, y puesta en manos de las entidades encargadas para que reciba una atención integral que conduzca al restablecimiento de sus derechos.

Otras dos jovencitas de 15 años de edad que también fueron ubicadas quedaron igualmente bajo protección institucional y a disposición de la Comisaría de Familia.

Sobre el hombre aprehendido, se sabe que tiene 45 años. Además, que presuntamente habría contactado a una adolescente de 16 años por intermedio de un tercero, ofreciéndole 400.000 a cambio de sostener relaciones sexuales.

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Las autoridades confirmaron que entre los años 2024 y 2026 van 34 extranjeros capturados por motivos idénticos al que motivó este artículo. Igualmente, este año 1.123 niños, niñas y adolescentes han sido puestos bajo protección de las autoridades.