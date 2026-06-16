¿Cómo debe actuar ante un presunto abuso sexual contra un menor de edad para no caer en la difamación?

“¡Está abusando del niño, suéltalo!”, gritaba una mujer al observar a un hombre con un niño de 7 años en el balcón de un apartamento ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Los gritos alertaron a otros transeúntes, quienes también levantaron la mirada hacia el tercer piso del edificio y observaron, de manera distorsionada, al hombre detrás del menor realizando algunos movimientos que se veían extraños.
El hombre, quien es originario de Texas, Estados Unidos, parecía no entender lo que le decían aquellas personas que se encontraban en la calle y que le hacían señas para que se alejara del menor. Fue entonces cuando decidió entrar al apartamento y cerrar la puerta del balcón, sin imaginar que horas después saldría de ese lugar esposado y ante una multitud enfurecida que intentaba lincharlo.
En contexto: Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de un niño en Bogotá, tras video viral
En medio de la consternación por parte de la gente —y ante los miles de casos de abuso sexual contra menores de edad que han abierto una herida en Colombia—, vecinos publicaron un video para denunciar un supuesto caso de abuso infantil.