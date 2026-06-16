¿Cómo debe actuar ante un presunto abuso sexual contra un menor de edad para no caer en la difamación?

“¡Está abusando del niño, suéltalo!”, gritaba una mujer al observar a un hombre con un niño de 7 años en el balcón de un apartamento ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Los gritos alertaron a otros transeúntes, quienes también levantaron la mirada hacia el tercer piso del edificio y observaron, de manera distorsionada, al hombre detrás del menor realizando algunos movimientos que se veían extraños. El hombre, quien es originario de Texas, Estados Unidos, parecía no entender lo que le decían aquellas personas que se encontraban en la calle y que le hacían señas para que se alejara del menor. Fue entonces cuando decidió entrar al apartamento y cerrar la puerta del balcón, sin imaginar que horas después saldría de ese lugar esposado y ante una multitud enfurecida que intentaba lincharlo. En contexto: Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de un niño en Bogotá, tras video viral En medio de la consternación por parte de la gente —y ante los miles de casos de abuso sexual contra menores de edad que han abierto una herida en Colombia—, vecinos publicaron un video para denunciar un supuesto caso de abuso infantil.

Ese material audiovisual fue difundido en redes sociales y llegó a millones de usuarios, incluido el presidente Gustavo Petro, quienes en un primer momento denunciaron los hechos para acelerar el trabajo de las autoridades. Sin esperar el informe de Medicina Legal y la sentencia de un juez, Petro calificó al estadounidense de pedófilo y habló de una supuesta doble moral, atribuyendo el caso al contexto de las elecciones presidenciales. “El pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los Estados Unidos. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado (...)”, escribió el presidente en un post de X (antes Twitter), que más tarde eliminó tras confirmarse que no hubo ningún acto sexual violento.

Petro calificó al estadounidense de pedófilo

La reacción pública estuvo influenciada por la indignación que generan los casos de abuso sexual infantil cometidos por progenitores, familiares o padres adoptivos. Y es que la percepción de impunidad y la desconfianza en las instituciones ha generado hastío, frustración e ira entre los ciudadanos, factores que favorecen la aparición de actos de justicia por mano propia y otras manifestaciones de violencia.

¿Qué hacer ante la presencia de abuso sexual contra un menor de edad?

Las denuncias ciudadanas son necesarias para que las autoridades investiguen y lleven a la cárcel a quienes, aprovechándose de una posición de poder, atentan contra la integridad física y emocional de bebés, niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿cómo denunciar sin caer en la difamación? Para entender lo ocurrido, EL COLOMBIANO conversó con Diego Armando Heredia Quintana, psicólogo clínico, jurídico y forense, quien explicó algunas implicaciones alrededor de este caso.

Si veo que una persona está abusando de un menor de edad, ¿qué es prudente hacer?

“Cuando se conoce un caso de presunto abuso sexual o se tiene algún tipo de sospecha, idealmente, la primera acción que se debe realizar es informar a las autoridades competentes (línea 123). Como ciudadanía, y dada la sensibilidad que existe alrededor de este tipo de casos, no resulta prudente agredir al presunto agresor, pues esto podría generar implicaciones penales para las personas que intervengan en el hecho.

Es natural que surja un fenómeno de masificación y solidaridad, pero en ningún caso ello nos autoriza a cometer algún tipo de agresión o a hacer justicia por mano propia. La idea siempre es documentar todos estos casos ante la Fiscalía para que sea esta entidad la que pueda demostrar ante un juez los elementos asociados a la existencia de esa conducta de carácter presuntivo”. Entérese: Antioquia da el primer paso para crear su política pública de prevención del abuso sexual contra menores: proyecto llegó a la Asamblea

¿Cómo hago para denunciar un abuso sexual teniendo un video como prueba, pero sin caer en la difamación?

“Nuestras altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, han avalado la publicación de videos y otros registros a través de redes sociales. Esto se entiende como una garantía para las víctimas, en consideración a lo que implica una conducta abusiva. No obstante, para los terceros que no estamos involucrados directamente en los hechos, cuando se cuenta con este tipo de material, lo ideal es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Hay que tener en cuenta que grabar no es difamar. Sin embargo, sí debemos actuar con cautela, porque los derechos que respaldan a las víctimas frente a las publicaciones que pueden realizar en redes sociales no necesariamente son los mismos que tenemos los ciudadanos como terceros ajenos a estos procesos.

Aquí hay que tener en cuenta que, a pesar de que el abuso sexual contra menores de edad es un tema especialmente delicado, finalmente es la justicia la que toma las decisiones con base en el material probatorio que se aporte. En ese orden de ideas, los ciudadanos podemos ser solidarios con los procesos de investigación y juzgamiento que adelantan las autoridades frente a estos casos”.

Se sabe que los casos de abuso sexual pueden generar una histeria colectiva, ¿pero cómo se puede actuar mientras se espera el fallo de un juez?

“Al tratarse de casos que involucran a menores de edad, existe una reserva especial en las investigaciones por abuso sexual; es decir, son procesos que no suelen tener el mismo nivel de exposición pública que otros casos. En este contexto, lo más importante es que seamos vigilantes del desarrollo de los procesos y que contribuyamos a la justicia con toda la información que eventualmente podamos tener sobre los hechos.

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La obligación de la ciudadanía es colaborar con la justicia para que se pueda esclarecer el caso. Las conductas abusivas contra menores de edad constituyen un asunto especialmente sensible, por lo que la investigación debe ser sumamente rigurosa. Asimismo, debe hacerse un llamado a la protección de los menores como una responsabilidad solidaria de toda la sociedad: cada persona tiene el deber de protegerlos y, en la medida en que conozca o sospeche de una conducta de esta naturaleza, lo prudente es informar a las autoridades. Informar no es necesariamente denunciar, y denunciar no implica una condena. Pero ninguna sospecha debe ser minimizada cuando se trata de la protección de niños, niñas y adolescentes”. Le recomendamos leer: VigIA: la app gratuita con inteligencia artificial que ayuda a padres a detectar riesgos de abuso infantil

¿Qué protolocolos se activan ante estos casos?

“Alrededor de este tipo de casos, el aparato judicial activa una serie de protocolos orientados a obtener los testimonios de los menores de edad presuntamente víctimas y a realizar evaluaciones periciales, ya sean de carácter sexológico o de psicología y psiquiatría forense. Todos estos insumos se convierten en elementos que le permiten a la Fiscalía analizar y establecer si existe o no una conducta reprochable en términos penales. Los esfuerzos que realiza la justicia no son menores y, debido a las particularidades de este tipo de delitos, reconocidos como delitos cometidos a puerta cerrada, toda la capacidad institucional en materia forense se convierte en un recurso fundamental para reunir los insumos probatorios que permiten la judicialización de los presuntos responsables”. Siga leyendo: ICBF descartó preliminarmente abuso sexual físico en caso de menores hallados con estadounidense en Bogotá Preguntas y respuestas