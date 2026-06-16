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“Está prohibido tomarle foto al voto”: MinDefensa anuncia decreto que prohíbe uso de celular y cámara en puestos de votación

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, el Gobierno expidió un decreto que prohíbe el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación. La medida busca evitar, según anunció el ministro Pedro Sánchez, prácticas de constreñimiento electoral en distintas regiones del país.

  • No se podrá fotografiar el voto, esta es la nueva medida para las elecciones en Colombia. Foto: Camilo Suárez / Colprensa
    No se podrá fotografiar el voto, esta es la nueva medida para las elecciones en Colombia. Foto: Camilo Suárez / Colprensa
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El Gobierno Nacional anunció en la mañana de este lunes 16 de junio una nueva medida de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que fue expedido un decreto mediante el cual se prohíbe el uso de celulares y cámaras fotográficas en los puestos y mesas de votación.

La decisión, explicó el funcionario durante una rueda de prensa, busca reducir riesgos de constreñimiento electoral y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre. “Está prohibido tomarle foto al voto”, dijo Sánchez al presentar las medidas de seguridad previstas para la jornada electoral.

Entérese: “Me acosté inquieto ese día, pero a las 4 a.m. respiré tranquilo”: registrador sobre votaciones

Según el ministro, la disposición hace parte de un conjunto de acciones adoptadas por el Gobierno para proteger la transparencia del proceso. “Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga. Eso de alguna manera ayuda a anular ese riesgo del constreñimiento”, señaló.

La preocupación de las autoridades está relacionada con situaciones registradas en procesos electorales anteriores, en las que grupos armados y estructuras criminales han exigido pruebas fotográficas del sufragio para verificar el cumplimiento de instrucciones de voto en algunas zonas del país.

Además de la restricción sobre el uso de dispositivos móviles en las mesas de votación, el Gobierno anunció el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo digital ante posibles campañas de desinformación o hechos que puedan afectar el desarrollo de las elecciones.

“Entre más nos acercamos a las elecciones, la emoción coge más fuerza que la razón”, afirmó Sánchez, quien hizo un llamado a mantener un clima de respeto durante la jornada democrática: “Invitamos a todos los colombianos a que demuestren un comportamiento ejemplar. Que ganen las ideas y no los insultos, que se respeten los resultados, que gane la democracia y que gane Colombia”.

El ministro también reiteró que la Fuerza Pública actuará dentro de sus competencias constitucionales y legales para garantizar el desarrollo de los comicios: “La Fuerza Pública tiene muy clara su misión constitucional y obedece a la Constitución y la ley”, indicó.

Mientras avanzan los preparativos para la segunda vuelta, en la misma rueda de prensa la Registraduría Nacional reportó normalidad en las votaciones que ya se desarrollan en el exterior. “Las elecciones en el exterior han transcurrido sin contratiempo en los diferentes países donde hay representación diplomática de Colombia”, informó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Las autoridades mantienen activos los dispositivos de seguridad y seguimiento electoral en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar que la jornada se desarrolle sin alteraciones y que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin presiones.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Se pueden usar celulares dentro de los puestos de votación el 21 de junio?
Según el decreto anunciado por el Ministerio de Defensa, queda restringido el uso de celulares y cámaras fotográficas en los puestos y mesas de votación durante la segunda vuelta presidencial.
¿Quién anunció la medida que prohíbe tomar fotos al voto?
La decisión fue presentada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa sobre las medidas de seguridad previstas para la segunda vuelta presidencial.
¿Por qué el Gobierno prohibió tomar fotos al voto en la segunda vuelta presidencial?
El Gobierno explicó que la medida busca prevenir casos de constreñimiento electoral, una práctica en la que algunas personas o grupos exigen pruebas fotográficas del voto para verificar que los ciudadanos sufragaron por determinado candidato.
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