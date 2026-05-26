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Ecopetrol lanza oferta en Brasil para tomar control de Brava Energía

La petrolera colombiana busca adquirir otro 25% de la compañía brasileña y avanzar hacia una participación controlante del 51%.

  • Ecopetrol avanza en su expansión internacional con una oferta para adquirir otro 25% de Brava Energía y consolidar el control de la compañía brasileña. FOTO Colprensa
    Ecopetrol avanza en su expansión internacional con una oferta para adquirir otro 25% de Brava Energía y consolidar el control de la compañía brasileña. FOTO Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Ecopetrol anunció el lanzamiento de una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPAV) en Brasil para comprar hasta el 25% de las acciones ordinarias de Brava Energia, en una operación con la que busca consolidar una participación controlante del 51% en la empresa energética brasileña.

La operación fue realizada por la filial Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA, tras recibir autorización del mercado de valores brasileño B3. La oferta contempla la adquisición de 116,1 millones de acciones ordinarias de Brava Energía a un precio de 23 reales brasileños por acción.

Según informó Ecopetrol, el precio ofrecido representa una prima cercana al 20,9% frente al Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) observado por las acciones de Brava durante los 90 días previos al anuncio.

La OPAV forma parte de la transacción anunciada el pasado 23 de abril de 2026, cuando la petrolera colombiana reveló la firma de un Acuerdo de Compraventa de Acciones para fortalecer su presencia en Brasil.

Con esta nueva oferta y una vez se cumplan las condiciones regulatorias y precedentes establecidas, Ecopetrol podría alcanzar una participación accionaria con derecho a voto del 51% en Brava Energía, consolidando así el control de la compañía.

La subasta irá hasta el 25 de junio de 2026

La oferta pública permanecerá vigente hasta el próximo 25 de junio de 2026, fecha en la que se realizará la subasta correspondiente en el mercado brasileño.

La operación aún está sujeta al cumplimiento de requisitos regulatorios y otras condiciones particulares definidas en la documentación oficial publicada por B3, la bolsa de valores de Brasil.

Ecopetrol indicó que los resultados de la OPAV y los avances relacionados con el cierre definitivo de la adquisición serán divulgados posteriormente a través de los canales oficiales de la compañía.

La petrolera también reiteró que el pago asociado a esta adquisición se realizaría mediante un crédito puente, tal como había sido informado en abril de este año.

Con el cierre de la transacción, Ecopetrol espera obtener impactos positivos en indicadores estratégicos como reservas, producción, Ebitda y retorno sobre el capital empleado (ROACE).

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Además, la compañía busca ampliar la presencia del Grupo Empresarial en Brasil, diversificar su portafolio con activos de alto crecimiento y fortalecer su estrategia de expansión internacional en el sector energético.

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