El robo al Museo del Louvre en París tendrá película y serie documental

El robo en el museo del Louvre en París, en octubre de 2025, será objeto de una película y de una serie documental basada en un libro escrito por tres periodistas, informó el martes la editorial Flammarion.

Los derechos de adaptación de “Main basse sur le Louvre” fueron cedidos por Flammarion a la productora Iconoclast para el largometraje, que estará dirigido por Romain Gavras, y a un productor británico para la serie documental.

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De momento, no se comunicó ni el título ni la fecha del estreno ni qué reparto tendrá la película de Gavras, director de filmes como “Notre jour viendra” (“Nuestro día llegará”, 2010) y “Athena” (2022), entre otras películas.