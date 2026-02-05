Ecopetrol define su Junta Directiva 2026-2029, ¿quiénes entran y quiénes salen?

Ecopetrol avanzó en la conformación de su junta directiva para el periodo 2026-2029, luego de la salida de Mónica de Greiff y Guillermo García Realpe. La plancha ya está completa y la decisión final quedará en manos de la próxima Asamblea General de Accionistas, donde se formalizarán los nombramientos. Los movimientos recientes definieron los últimos cupos del órgano directivo más importante de la petrolera estatal, responsable de orientar su estrategia en un momento clave para el sector energético y la transición hacia nuevos modelos de negocio.

Los nuevos nombres que se suman a la junta de Ecopetrol

Las dos incorporaciones más recientes fueron las de Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao. Rodríguez Yee fue postulado por los departamentos productores de hidrocarburos y ocupará el octavo renglón, mientras que Henao fue elegido por los accionistas minoritarios para integrar el noveno puesto de la junta. Entérese: Ecopetrol evalúa exportar crudo por Coveñas tras alza del 900% en tarifas de oleoducto de Ecuador Antes de ellos, ya se había oficializado la llegada de César Eduardo Loza, quien renunció a la presidencia de la Unión Sindical Obrera (USO) para convertirse en el primer representante de los trabajadores en la Junta Directiva de Ecopetrol, ocupando el séptimo renglón.

La plancha propuesta por Ecopetrol

Dentro de la lista presentada por la compañía también figuran Carolina Arias Hurtado, postulada como miembro independiente para el segundo renglón, y Juan Gonzalo Castaño Valderrama, igualmente independiente, para el tercero. Con esta configuración, el único miembro que saldría de la junta directiva es Álvaro Torres, quien se venía desempeñando como vicepresidente del órgano desde marzo de 2024, en calidad de independiente.

Quiénes continúan en la Junta Directiva de Ecopetrol

La presidencia de la Junta Directiva se mantendría en cabeza de Ángela María Robledo Gómez, miembro independiente desde el 23 de marzo de 2024. En los demás renglones continuarían: Hildebrando Vélez Galeano, miembro no independiente desde marzo de 2025, quien pasará a la categoría de independiente a partir de enero de 2026. Lilia Tatiana Roa Avendaño, miembro no independiente desde marzo de 2024. Alberto José Merlano Alcocer, miembro no independiente desde marzo de 2025. Estos nombres garantizan continuidad en la toma de decisiones estratégicas de la petrolera.

Perfiles de quienes ingresan a la junta

César Eduardo Loza es quizá el caso más novedoso y simbólico al representar a los trabajadores. Es economista de Uniciencia, tecnólogo en sistemas y estudiante de una maestría en Regulación Minero-Energética en la Universidad Externado. Actualmente es supervisor A en Ecopetrol y fue presidente de la USO en tres oportunidades.

Carolina Arias Hurtado es administradora ambiental, magíster en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial y doctora en Estudios del Desarrollo. Se ha desempeñado como investigadora en temas de extractivismo y transición energética justa, además de asesora del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente. Juan Gonzalo Castaño Valderrama es ingeniero de petróleos, con maestrías en Ingeniería Industrial y en Ciencias de la Ingeniería. Trabajó más de 20 años en Ecopetrol, hasta 2021, y actualmente es consultor independiente en temas energéticos.

Ricardo Rodríguez Yee es ingeniero industrial, magíster en gestión de organizaciones y candidato a doctor en Planificación y Políticas Públicas. Fue contralor delegado para minas y energía, vicecontralor y director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Luis Felipe Henao es abogado, candidato a doctor en Derecho y actual miembro de las juntas directivas de EPM y Banco AV Villas. También fue ministro de Vivienda y es representante legal de Lambda Soluciones Consultoría. El directivo que dejaría su asiento es Álvaro Torres, quien ingresó como miembro independiente en marzo de 2024. La nueva Junta Directiva de Ecopetrol tendrá la tarea de definir la hoja de ruta de la compañía en un entorno marcado por la transición energética, la seguridad energética del país y los desafíos financieros y operativos del sector de hidrocarburos.