¿El DIM logrará consolidar “línea ascendente” ante el Inter de Bogotá en el Atanasio Girardot?

Con una victoria ante Internacional de Bogotá este viernes (8:30 p.m.), el DIM enderezaría su camino en el Apertura 2026. El cuadro rojo ha disputado cuatro encuentros este semestre en la liga colombiana, pero no ha logrado ganar ninguno.
Los rojos, dirigidos por Alejandro Restrepo, suman dos puntos. A pesar de que no han sumado su primera victoria, tienen dos puntos. Con el paso de los partidos han mejorado su nivel. En las dos primeras presentaciones cayeron ante Deportivo Pasto (1-0) y Deportivo Cali (3-1).