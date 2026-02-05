La rápida expansión del cultivo de arándano en Colombia: de fruta exótica a venderse en Éxito y D1

La expansión del cultivo de arándanos en Colombia ha sido silenciosa, pero rápida. Hace 20 años, el país apenas registraba alrededor de 20 hectáreas de esa fruta, pero el año pasado cerró con alrededor de 1.000. Los cultivadores y empresarios aseguran que todavía hay mucho por crecer.

Lo cierto es que no es una fruta originaria de estas tierras; el cultivo comenzó su explotación comercial en Estados Unidos. En Suramérica, el arándano era prácticamente desconocido. Se cree que solo hasta finales del siglo XX se comenzó a abrir camino; llegó a Chile, luego a Argentina y finalmente a Perú.

Por esa razón se trata de un cultivo que es relativamente nuevo en el mercado colombiano, ya que hace cerca de 25 años se comenzó a cultivar con fines comerciales. Su margen de crecimiento para cubrir la demanda en el país ha llamado la atención del olfato inversionista; así surgieron empresas y creció el número de agricultores que labran la tierra para sembrar dicha fruta.

Parte de este mercado ha crecido de la mano de la Asociación Colombiana de Cultivadores de Blueberries (Asocolblue), que ya reúne a 28 empresas del agro que hacen posible que en suelo colombiano nazca el arándano, una fruta que alguna vez fue exótica al no ser de consumo masivo ni tradicional en el país.

Hoy es fácil conseguir arándanos en las vitrinas y anaqueles de las grandes cadenas de supermercados: 125 gramos cuestan $6.100 en el D1 o $7.500 en el Éxito

Según los datos de Asocolblue, Colombia contó con una producción de alrededor de 12.000 toneladas de arándano el año pasado. Para 2026 se proyecta un aumento del 15%.

Eso no es todo; ese crecimiento también está impulsado por la entrada en producción de nuevas áreas sembradas en años recientes. Para este 2026 se espera que las hectáreas cultivadas escalen a 1.200. En otras palabras, un repunte del 20% frente a 2025 y de 40,7% en los últimos dos años.

Para Camilo Lozano, vicepresidente de Asocolblue, sembrar 200 hectáreas adicionales este año ya puede considerarse un “boom” para el arándano en Colombia. “200 hectáreas equivalen a 50 millones de dólares en inversión.