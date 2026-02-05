JP Morgan alerta posible aumento de informalidad tras al alza del mínimo en Colombia

El mercado laboral colombiano llegó al cierre de 2025 “a toda máquina”, según un informe de JP Morgan, incluso antes del histórico aumento del salario mínimo del 23%.
El banco destaca que la creación de empleo se mantuvo sólida, especialmente en las zonas urbanas, y que la tasa de ocupación alcanzó niveles no vistos desde 2016.
Este desempeño se dio en un contexto retador: “una reforma laboral en marcha y una política de ingresos expansiva impulsada por el Gobierno”.
Aun así, el empleo mostró resiliencia, con una tasa de desempleo que terminó el año en mínimos históricos y salarios reales en ascenso, según el informe de JP Morgan.
