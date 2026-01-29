x

Ecopetrol evalúa exportar crudo por Coveñas tras alza del 900% en tarifas de oleoducto de Ecuador

El aumento en las tarifas del oleoducto ecuatoriano dispararía el costo de transporte del crudo de Ecopetrol hasta casi US$30 por barril, obligando a la compañía a replantear su estrategia de exportación.

  El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, advirtió que la medida de Ecuador tendría un impacto significativo en los costos operativos de la petrolera. Foto: Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 4 horas
bookmark

Tras el anuncio del Gobierno de Ecuador de un incremento del 900% en la tarifa por el transporte de crudo a través del Oleoducto Transecuatoriano, Ecopetrol confirmó que evalúa alternativas logísticas para movilizar el petróleo producido en Putumayo.

La medida, que fue comunicada por la ministra de Energía ecuatoriana, Inés Manzano, generó una reacción inmediata por parte de la petrolera colombiana. Su presidente, Ricardo Roa, advirtió que el aumento tendría un impacto significativo en los costos operativos de la compañía.

“Con la decisión que hoy se conoce, enfrentaríamos afectaciones muy importantes en el costo de la tarifa de transporte por esa infraestructura”, señaló Roa.

En contexto: Gobierno de Ecuador confirmó que subió 900% la tarifa para transportar crudo colombiano por su oleoducto

Según explicó, Ecopetrol pagaba alrededor de US$5,7 por barril por el transporte del crudo, mientras que la tarifa negociada con Ecuador era de US$2,7 por barril. Sin embargo, con el nuevo esquema anunciado, el costo se elevaría a casi US$30 por barril, un nivel que obliga a replantear la estrategia de exportación.

Las alternativas de Ecopetrol tras guerra comercial de Ecuador

Entre las opciones que evalúa la compañía está la reactivación del Oleoducto Transandino (OTA), una infraestructura que atraviesa una zona de alta conflictividad social y cuya puesta en marcha requeriría una inversión cercana a US$20 millones.

Puede leer: Alza de 900% en tarifa de oleoducto en Ecuador afectará 10.000 barriles diarios de petróleo de Ecopetrol

La segunda opción plantea el traslado del crudo por vía terrestre desde Babillas, Guaduas y Vasconia hasta el Oleoducto Central (ODC) y, posteriormente, su envío a Coveñas. Este esquema tendría un costo estimado de entre US$12 y US$15 por barril, requeriría la contratación de alrededor de 150 camiones y supondría mayores desafíos logísticos y jurídicos, los cuales ya están siendo analizados junto al Ministerio de Minas y Energía.

“Habría que contratar cerca de 150 camiones para mover el crudo hasta el ODC y luego llevarlo a Coveñas”, explicó Roa.

Obstáculos ambientales y sociales

No obstante, Ecopetrol aclaró que la reactivación del Oleoducto Transandino no podrá concretarse hasta cumplir con los requerimientos exigidos por los organismos de control, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

La empresa solicitó realizar estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica para evaluar un nuevo trazado del oleoducto que no afecte a las comunidades indígenas Awá, ubicadas en el departamento de Nariño.

Vea también: TGI y filial de Ecopetrol sellan acuerdo para avanzar en planta regasificadora e importar gas desde La Guajira

Actualmente, el OTA tiene una capacidad de movilización cercana a 30.000 barriles diarios. En la zona operan compañías como Ecopetrol, Geopark, Gran Tierra y Parex, y la petrolera estatal transporta entre 8.500 y 10.000 barriles diarios por esa infraestructura destinados a la exportación.

Roa indicó que la compañía mantiene un trabajo articulado con la Cancillería y el Gobierno Nacional en la búsqueda de una solución por la vía diplomática. Asimismo, afirmó que se evalúa la posibilidad de acudir a los mecanismos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), al considerar que la decisión adoptada por Ecuador podría representar una limitación significativa al libre comercio.

