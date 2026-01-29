Estragos del aguacero en Medellín todavía se sienten: barrios en El Poblado siguen sin energía

El aguacero que golpeó este miércoles 28 de enero y parte de la madrugada de este jueves le demostró nuevamente a la ciudad su vulnerabilidad para enfrentar eventos extremos. Además de las inundaciones que destrozaron vías y anegaron varios sectores en El Poblado, la caída de postes y conexiones dejó sin servicio de energía a cientos de personas en el sur de la ciudad.

Según informó EPM, desde este miércoles están sin energía algunos circuitos que abastecen sectores como Alto de Las Palmas a la altura de la Cola del Zorro, Los Naranjos y Los Balsos. En los circuitos de Los Naranjos y Los Balsos, la empresa señaló que trabaja para recuperar las conexiones y el retirar postes caídos para reanudar el servicio.

Para el circuito que abastece sectores del Alto de Las Palmas, la complejidad de restablecer el servicio se debe a una palma caída sobre las redes y a la imposibilidad de ingreso de la grúa. La empresa anunció que en este punto se desplaza personal adicional para continuar con las labores de reparación.