“Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo”: relato del campesino que encontró el avión de Satena

Un avión de la aerolínea Satena, de matrícula HK-4709 se estrelló el miércoles mientras cubría la ruta Cúcuta - Ocaña en Norte de Santander. En el lugar del siniestro, un campesino dio detalles de lo sucedido.

Se trata de Libardo Ascanio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica en el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander. Él fue la primera persona en llegar al lugar donde cayó la aeronave.

En contexto: Avión de Satena se estrelló con 15 personas en Norte de Santander; entre los fallecidos hay un congresista y un candidato

El líder comunal ha hablado con La FM y Caracol Radio. Con los dos medios radiales, Ascanio dio detalles sobre el lugar y en especial de las condiciones climáticas del lugar.

“Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”, le dijo Ascanio a La FM, refiriéndose a uno de los puntos altos de las montañas de la zona.

El habitante de Curasica reiteró ante este medio que para él, lo ocurrido se trataba de un accidente, pues no escuchó ni explosiones, bombas o disparos. “Eso fue un accidente ahí, porque usted viene desde abajo, desde un filito”, subrayó.

Por otro lado, el campesino le contó a Caracol Radio que cuando llegó en la tarde del miércoles al lugar de la tragedia había mucha niebla, algo que complica la vista en la zona.