x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Urgente: Ecuador denuncia que agente de ICE intentó ingresar a su consulado en Mineápolis

La Cancillería ecuatoriana aseguró que funcionarios consulares impidieron el acceso del oficial y activaron protocolos de seguridad. El hecho ocurre en medio de operativos migratorios en la ciudad.

  • El Consulado de Ecuador en Minneapolis activó protocolos de seguridad tras el presunto intento de ingreso de un agente de ICE, según reportó la Cancillería ecuatoriana. FOTO: captura de video.
    El Consulado de Ecuador en Minneapolis activó protocolos de seguridad tras el presunto intento de ingreso de un agente de ICE, según reportó la Cancillería ecuatoriana. FOTO: captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Gobierno de Ecuador denunció que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) presuntamente intentó ingresar a la sede de su consulado en Mineápolis, un hecho que motivó el envío de una nota de protesta diplomática a las autoridades estadounidenses.

Conozca: Un Trump contradictorio baja el tono sobre Mineápolis, pero envía a su rudo ‘zar’ de la frontera tras muerte de Alex Pretti

Según informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado, citado por CNN, el incidente ocurrió hacia las 11:00 a. m., hora local, de acuerdo con el reporte entregado por el cónsul en esa ciudad, donde en los últimos días se han intensificado operativos para detener a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial y activaron los protocolos de emergencia para proteger a los ciudadanos ecuatorianos que se encontraban en el lugar.

Lea también: Ni las heladas temperaturas los detienen: miles de estadounidenses marchan contra ICE y política migratoria de Trump

La Cancillería agregó que presentó una nota de protesta ante la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para solicitar que “actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”.

CNN informó que contactó al Departamento de Estado y a ICE para solicitar comentarios oficiales sobre lo ocurrido, pero hasta el momento no se había emitido una respuesta.

El episodio se produce en medio de manifestaciones de residentes y organizaciones civiles en Mineápolis contra los operativos migratorios de ICE, en los que han denunciado excesos en el uso de la fuerza y el asesinato de dos civiles. Por su parte, la agencia federal ha defendido que sus agentes actúan conforme a la ley y que intervienen cuando consideran que existe riesgo para la seguridad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Puede ICE ingresar a un consulado extranjero en EE. UU.?
No. Las sedes consulares están protegidas por la Convención de Viena y no pueden ser ingresadas sin autorización del Estado acreditante.
¿Qué pidió Ecuador al Gobierno de Estados Unidos?
Que hechos similares no se repitan en ninguna oficina consular ecuatoriana en territorio estadounidense.
¿Por qué ocurrió el incidente en Mineápolis?
Se dio en medio de operativos migratorios intensificados y protestas contra ICE en esa ciudad.

Temas recomendados

Derechos humanos
Inmigrantes
Protestas
Consulados
Denuncias
Migrantes
ICE
Estados Unidos
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida