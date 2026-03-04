Ecopetrol entregará un dividendo 51,4% más bajo, tras desplome de su ganancias de 2025

Al reportar las cifras de 2025, Ecopetrol detalló que sus ingresos cayeron 10,2% tras sumar $119,69 billones, cifra inferior a los $133,3 billones contabilizados en el año 2024.

Por su parte, la utilidad se contrajo 39,5%, al pasar de $14,9 billones a $9,02 billones, la más baja desde pandemia. Además, se confirma una reducción de 73% de las ganancias durante el actual Gobierno, luego de reportar $33,4 billones en 2022. El desempeño, dijo Ecopetrol, obedeció al menor precio promedio de venta de US$6,1 por barril de petróleo, por la caída del Brent, compensado parcialmente con el fortalecimiento del refinamiento de productos y mejores diferenciales negociados de crudos. A lo anterior se suma la disminución de la tasa de cambio promedio, con un efecto negativo en los ingresos de $400.000 millones y los mayores ingresos por servicios.

Desplome de 73% en 3 años

Al ser cuestionado por el descenso de las utilidades desde 2022 a esta parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y su equipo financiero precisaron que para esa época la tasa de cambio del dólar estuvo en $4.255, mientras el barril de petróleo referencia Brent alcanzó cotizaciones de US$99.

En ese contexto, detallaron que el precio del crudo en moneda colombiana pasó de $425.000 en 2022 a $256.000 el año anterior, lo que refleja la magnitud del impacto de esos factores externos. “Los resultados operativos, junto con una rigurosa disciplina financiera, un plan de eficiencias que alcanzó cifras históricas por $6,6 billones y nuestra riqueza humana y capacidad de ejecución fueron determinantes para los resultados financieros obtenidos y un aporte total a la Nación de $34,6 billones entre dividendos, impuestos y regalías en el 2025”, expresó Roa. Según el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la caída en el precio del petróleo “no es excusa” del desplome de la utilidad.

“En ese mismo periodo, la generación de caja cae en -38%, caen los ingresos en más de -25% y la producción poco o nada mejora en 2025”, sostuvo.

Lío con la Dian

En su informe anual, la petrolera no esquivó la puja que de meses atrás mantiene con la Dian, señalando que la autoridad tributaria adoptó una nueva interpretación según la cual la importación y nacionalización de gasolina y Acpm debe pagar IVA del 19% sobre el valor en aduanas del producto. Con base en ese criterio, formalizado a finales de 2024 y ratificado en 2025, la entidad inició procesos para cobrar el impuesto de manera retroactiva por operaciones realizadas entre 2022 y 2024.

$110 dividendo que se propondrá pagar a los accionistas de Ecopetrol este año.

Como resultado, la Refinería de Cartagena (Reficar) recibió seis liquidaciones oficiales por $1,96 billones entre impuesto, sanciones e intereses. En dos de esos casos, la Dian confirmó su decisión tras resolver los recursos de reconsideración, por lo que la empresa ya demandó ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Los demás procesos siguen en trámite. Por su parte, Ecopetrol fue notificada por $9,45 billones. En uno de los procesos, por $7,64 billones, la autoridad tributaria ratificó su posición en enero de 2026, lo que deja a la petrolera habilitada para acudir a los tribunales. El otro expediente aún está pendiente de decisión. En total, la controversia supera los $11 billones.

Ecopetrol y Reficar sostienen que el cobro retroactivo no es procedente y ya activaron todos los recursos administrativos y judiciales disponibles, incluso con acompañamiento de órganos de control. Aunque la Dian podría avanzar en un eventual cobro coactivo mientras se resuelve el litigio, las compañías consideran que tienen una probabilidad de éxito superior al 50% y, por ahora, no han constituido provisiones contables por este caso.

Menor dividendo

Entre tanto, la junta directiva de Ecopetrol aprobó presentar a consideración de la asamblea de accionistas, en la sesión ordinaria del próximo 27 de marzo, un proyecto de distribución de utilidades a razón de $110 por acción. El monto a distribuir por $,4,5 billones es equivalente a un porcentaje de distribución del 50,1% de la utilidad neta de Ecopetrol. El pago de dividendos para todos los accionistas sería en una cuota a más tardar el próximo 30 de abril. Esta cifra es menor en 51,4% a la pagada el año pasado, cuando el dividendo decretado fue de $214.

De otro lado, el presidente de Ecopetrol mencionó que ya se presentó una nueva solicitud ante estados Unidos para levantar las restricciones existentes para poder hacer negocios con Venezuela. Roa comentó que se deben rehabilitar las reconexiones que existen en la frontera y también atender la necesidad de gas que tiene el país, por lo que sugirió que Ecopetrol e ISA están llamadas a revitalizar la industria energética y eléctrica del vecino país.

Plan de inversiones

Pese al retroceso en los números, la administración de la petrolera estatal destacó que el año anterior, logró cumplir el plan de inversiones, priorizando proyectos estratégicos y extrayendo el máximo valor del portafolio existente. Es así como en 2025 el Grupo Ecopetrol realizó inversiones de capital orgánicas por US$6.255 millones ($25,3 billones), cumpliendo con lo presentado en el plan financiero 2025 (rango entre $24 y $28 billones), principalmente en Colombia con una participación del 71% y el restante 29% a nivel internacional, en Brasil (19%) y Estados Unidos (10%).