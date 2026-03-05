Hallan nueva especie de cangrejo de agua dulce en el Bajo Cauca antioqueño: así fue el descubrimiento

Una muy buena noticia para la biodiversidad fue dada a conocer en las últimas horas en el departamento. Una nueva especie de cangrejo de agua dulce fue descubierta en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. El hallazgo se registró en la quebrada San Cayetano, ubicada en el corregimiento Puerto López.

La especie fue denominada Phallangothelphusa lobulata y su descripción científica fue publicada en febrero de este año en la revista internacional Zootaxa, una de las revistas para taxónomos zoológicos más importantes del mundo.

El descubrimiento fue resultado del trabajo conjunto entre el biólogo Moisés Elías Alexander Taborda, funcionario de Corantioquia, y la investigadora Martha Rocha de Campos, curadora de la Colección de Crustáceos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.

Para confirmar que se trataba de una especie nueva para la ciencia, los investigadores realizaron un análisis taxonómico detallado que incluyó la comparación de estructuras reproductivas con las de otras especies del mismo género. Este proceso permitió establecer diferencias claras frente a especies cercanas previamente registradas en la región.

De acuerdo con Corantioquia, estos cangrejos pertenecen a la familia Pseudothelphusidae y se caracterizan por tener caparazones acorazonados que pueden medir entre 2,5 y 10 centímetros. Además, su presencia se considera un indicador natural de buena calidad del agua en los ecosistemas donde habitan.

Los cangrejos de este grupo cumplen funciones clave en los ecosistemas acuáticos, como la degradación de materia orgánica en ríos y humedales, la oxigenación del suelo mediante la construcción de galerías y su papel dentro de la cadena alimenticia de peces, aves, reptiles y mamíferos.

El biólogo Moisés Alexander señaló que el descubrimiento evidencia la riqueza biológica aún poco explorada del Bajo Cauca, una subregión que históricamente ha enfrentado afectaciones ambientales.

Es de anotar que este nuevo registro se convirtió en la segunda especie del género identificada en El Bagre. Según los investigadores, los cangrejos de agua dulce cumplen un papel clave en los ecosistemas acuáticos. Además de participar en la degradación de materia orgánica y formar parte de la cadena alimenticia de diversas especies, su presencia es un indicador natural de buena calidad del agua y de ecosistemas bien conservados.