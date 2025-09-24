Colombianos gastarán $6,1 billones en sus mascotas, ¿en qué lo destinarán?

Las mascotas dejaron de ser solo animales de compañía para convertirse en parte de la familia.
Según cifras del Dane, cerca del 67% de los hogares colombianos —es decir, dos de cada tres— tiene al menos una mascota. En 2020, la cifra era del 48%, lo que muestra un salto de 19 puntos porcentuales en apenas cinco años.
Este crecimiento no solo refleja un cambio cultural, sino también un impacto directo en la economía de los hogares.
Lea más: ¿Cómo perros y gatos convierten los olores en su mapa del hogar?