Mejor evite una multa de tránsito: estos son los valores que deberá pagar por comparendo en 2026

El Ministerio de Transportes ordena a gobernadores, alcaldes y organismos de tránsito hacer la debida actualización en las tarifas de los distintos trámites.

  • Los ajustes impactan los valores de comparendos, la custodia de vehículos en patios y los servicios de tránsito y transporte.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La llegada de un nuevo año trajo consigo el aumento de los costos en distintos sectores, las multas de tránsito y otros trámites relacionados no son la excepción.

Estos ajustes impactan los valores de comparendos, la custodia de vehículos en patios y los servicios de tránsito y transporte. El aumento fijado es de 12.611 pesos.

El Ministerio de Transportes dio a conocer la Circular Externa 20264000000037, en la cual ordena a gobernadores, alcaldes y organismos de tránsito la actualización obligatoria de las multas de tránsito para la vigencia 2026.

Le puede interesar: Estas son las motos que pagan menos valor del Soat en 2026 en Colombia

Esta medida da cumplimiento al Artículo 313 de la Ley 2294 de 2023, que establece la Unidad de Valor Básico (UVB) como la nueva referencia para sanciones y tarifas en el país, es decir, con este cambio el sistema de multas pasó de depender del Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV) para indexarse directamente al costo de vida.

Estos son los nuevos valores de las multa de tránsito desde el 1 de enero de 2026:

1. Infracciones de 4 SMDLV: El nuevo valor es de $168.813.

2. Infracciones de 15 SMDLV: El costo asciende a $633.111.

3. Infracciones de 30 SMDLV: Se fijan en $1.266.222.

4. Sanciones máximas (1.440 SMDLV): Alcanzan un valor de $60.776.457

Es importante tener en cuenta que la normativa aclara que este incremento no solo afecta las multas de tránsito, sino que abarca también requisitos financieros para empresas, cuotas de salud, honorarios de juntas directivas y otros cobros estatales que anteriormente se calculaban en salarios mínimos o Unidades de Valor Tributario (UVT).

No obstante, el parágrafo segundo de la circular oficial exceptúa de esta medida a los asuntos estrictamente tributarios, aduaneros y de fiscalización cambiaria, los cuales seguirán medidos en UVT.

En el documento se enfatiza la necesidad de que todas las autoridades locales actualicen sus sistemas de recaudo para asegurar el cumplimiento de la ley.

Además, el Ministerio recordó a la ciudadanía que no se deben realizar pagos adicionales para agilizar trámites y que existen líneas de atención gratuitas para denunciar cualquier acto de corrupción.

Siga leyendo: ¿Se podrá “vivir sabroso” con $2 millones de salario mínimo en 2026?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es la multa de tránsito más barata en 2026?
La sanción mínima para infracciones de 4 SMDLV (equivalentes) quedó en $168.813. Este valor aplica para faltas leves detectadas por agentes o cámaras de fotomultas.
¿Qué es la UVB y cómo afecta las multas?
La Unidad de Valor Básico (UVB) es la referencia que reemplaza al salario mínimo para calcular cobros estatales. Se ajusta anualmente según la inflación, evitando que las multas suban tanto como el sueldo mínimo.
¿Las fotomultas en Medellín cambiaron de precio?
Sí. Todas las fotomultas y comparendos físicos en Medellín y el resto del país se rigen bajo la nueva resolución del Ministerio, aplicando los aumentos de ley desde el 1 de enero.

