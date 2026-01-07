Mejor evite una multa de tránsito: estos son los valores que deberá pagar por comparendo en 2026

La llegada de un nuevo año trajo consigo el aumento de los costos en distintos sectores, las multas de tránsito y otros trámites relacionados no son la excepción.

Estos ajustes impactan los valores de comparendos, la custodia de vehículos en patios y los servicios de tránsito y transporte. El aumento fijado es de 12.611 pesos.

El Ministerio de Transportes dio a conocer la Circular Externa 20264000000037, en la cual ordena a gobernadores, alcaldes y organismos de tránsito la actualización obligatoria de las multas de tránsito para la vigencia 2026.

Le puede interesar: Estas son las motos que pagan menos valor del Soat en 2026 en Colombia