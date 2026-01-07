México desplaza a Venezuela como el proveedor más importante de petróleo para Cuba, ¿desafía a Trump?

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que México se ha vuelto un “proveedor importante” de petróleo para Cuba, tras ser consultada sobre un informe periodístico que señala que habría desplazado a Venezuela como el principal abastecedor de crudo de la isla.

Un reporte del diario británico Financial Times indica que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba superaron a los de Venezuela, de acuerdo con datos de la industria.

Consultada al respecto, Sheinbaum dijo que ante la crisis que afronta Venezuela, “evidentemente México se vuelve un proveedor importante”, pero aclaró que el país no está despachando a Cuba “más petróleo del que se había enviado históricamente”.

Sheinbaum se excusó de confirmar la información del diario británico pues de momento no contaba con datos de la petrolera estatal Pemex, aunque dijo que ya los había solicitado y que hará pública esta información.

La mandataria izquierdista añadió que los envíos de crudo a Cuba han ocurrido durante “muchos años” y por “distintas razones”, algunos de ellos bajo contratos de exportación o un esquema de “ayuda humanitaria”.

El gobierno mexicano se ha negado habitualmente a publicar estos contratos petroleros, así como la manera en que La Habana le paga por el hidrocarburo.

Desde el año 2000, Cuba aseguró con Venezuela su suministro de petróleo mediante un acuerdo firmado con el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), a cambio del envío de médicos, maestros y otros profesionales a la nación sudamericana.