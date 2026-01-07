x

Juan Carlos Pinzón participaría en la consulta de la centroderecha en marzo, ¿qué posibilidades tiene de ganar?

EL COLOMBIANO confirmó con el equipo del político que en las siguientes horas se haría el anuncio oficial por parte del exministro.

  • Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial en Colombia.
hace 8 horas
bookmark

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón participaría en la consulta de la centroderecha en marzo, según lo pudo confirmar EL COLOMBIANO en diálogo con gente del equipo del político, quienes indicaron que el anuncio se haría oficial en las próximas horas.

Esta coalición fue presentada ante el país a mediados de diciembre del año pasado en un evento público en el que participaron los precandidatos Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia). Desde entonces se han sumado otras fichas políticas, como la senadora Paloma Valencia y el precandidato Daniel Palacios.

El Partido Oxígeno Verde oficializó el 28 de octubre del año pasado la candidatura presidencial del exministro de Defensa y exembajador Juan Carlos Pinzón, tras recibir por unanimidad el respaldo de la asamblea nacional de la colectividad.

Durante el acto, realizado en Bogotá, la líder del partido, Ingrid Betancourt, entregó el aval a Pinzón y destacó que el país necesita en este momento “un líder moral, un colombiano recto y limpio, porque entendió que en un país donde la trampa se premia, ser decente es un acto de rebeldía”.

Para entonces, Pinzón había regresado de una gira por Estados Unidos en la que sostuvo encuentros con representantes demócratas y republicanos para fortalecer las relaciones bilaterales, agradeció la confianza del partido y se comprometió a trabajar por la unidad del país.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia ha manifestado que su entrada a la consulta responde a la necesidad de “preservar la democracia” frente a quienes, según ella, buscan destruirla. Sus motivaciones ideológicas incluyen libertad y mercado; seguridad y rechazar lo que considera “complacencias con los criminales” bajo la premisa de que la paz no debe entregarse a los violentos.

Desde la coalición se ha dicho que la misma tiene como objetivo principal evitar que el voto de la oposición se fragmente entre múltiples candidatos en la primera vuelta presidencial.

La senadora Paloma Valencia ha sostenido que la consulta de dicha convergencia política (que será el 8 de marzo próximo), para elegir un único candidato, funcionará como la “verdadera primera vuelta”, permitiendo que la centro-derecha llegue consolidada a la elección definitiva.

Lea también: “Estoy listo para una gran coalición que gane en primera vuelta”: Juan Carlos Pinzón

¿A qué le apunta esta coalición?

Hay que entender que este grupo de precandidatos es una convergencia de sectores de centro-derecha y derecha que busca consolidar una alternativa única de oposición frente al gobierno de Gustavo Petro para las elecciones de 2026.

Según la última encuesta Invamer, que mide la intención de voto de los colombianos para las elecciones de este 2026, juntos estos candidatos alcanzan el 8,3 % de intención de voto. El arribo de la congresista Paloma Valencia a la consulta implica también medirse en competencia con una precandidata como Vicky Dávila que, según la más reciente encuesta Invamer, figura como la de mayor intención de voto del bloque, con 3,7 %. Le siguen Galán (1,6 %), Aníbal Gaviria (1,3 %) y finalmente Valencia, con un 1,1 %.

A pesar del llamado a la unidad, figuras como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo han confirmado que irán directamente a la primera vuelta de forma independiente. De la Espriella, aunque felicitó a Valencia por unirse a la coalición, señaló que no se logró una unión previa entre él y el Centro Democrático.

En paralelo, en su momento el exministro Mauricio Cárdenas dejó abierta la posibilidad de incluir a Enrique Peñalosa, lo que confirmaría que el bloque sigue en construcción y que aún hay fichas por mover.

