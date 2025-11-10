Dólar cae más de $18 y toca niveles no vistos desde 2022; peso colombiano es la moneda más valorizada de la región

El dólar estadounidense se debilitaba el lunes ante los indicios de que la Administración federal podría reabrir pronto, lo que reforzó la confianza de los inversionistas tras una serie de datos económicos débiles.
El dólar en Colombia cerró la jornada a la baja en $3.760,83, lo que representa un descenso de $18,37 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubica en $3.779,20.
