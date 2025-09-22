Dólar hoy en Colombia: precio abrió con caída de $27, ¿va directo a los $3.700?

La negociación del dólar en Colombia comenzó este lunes 22 de septiembre con una caída de $27 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fue certificada en $3.891,19.
La divisa abrió en $3.864, marcando ese mismo nivel como su precio mínimo y máximo de la jornada.
En la sesión solo se registró una transacción por US$250.000, lo que refleja un arranque de baja dinámica, en línea con la prudencia de los inversionistas antes de nuevas señales de política monetaria en Estados Unidos.
