Murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure

La muerte del artista de 65 años fue confirmada por la banda de rock británica. De acuerdo al comunicado compartido por la agrupación, Bamonte falleció a causa de una “breve enfermedad”.

  • Perry Bamonte murió a los 65 años. FOTO: Getty
    Perry Bamonte murió a los 65 años. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
26 de diciembre de 2025
bookmark

Perry Bamonte, reconocido por ser el guitarrista y tecladista de la banda británica de rock The Cure, falleció este 26 de diciembre. La agrupación confirmó la muerte del músico de 65 años por medio de un comunicado publicado en su sitio web oficial. “Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien murió tras una breve enfermedad en su casa durante la Navidad”, escribieron.

Lea: Shakira cierra el paso de su gira por Latinoamérica con emotivo mensaje: “Gracias por ayudarme a materializar este sueño”

Además, los integrantes de The Cure dedicaron unas emotivas palabras a su compañero. “Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, dijeron al tiempo que reconstruyeron el paso de Bamonte por el grupo.

Perry, nacido en Londres en 1960, se unió a la agrupación de éxitos como Friday I’m In Love en 1984. Comenzó como integrante del equipo de gira y luego pasó a ser técnico de guitarra y asistente personal de Robert Smith, vocalista y confundador de la banda.

Seis años después, en 1990, fue que Bamonte se convirtió en miembro de tiempo completo de The Cure tras la salida del tecladista Roger O’Donnell. Durante 15 años, Perry tocó la guitarra, el bajo y el teclado, e hizo parte de álbumes como Wish y Bloodflowers. En ese tiempo, el músico participó en más de 400 espectáculos.

En 2005, Perry fue despedido de The Cure. Si bien nunca se conocieron los motivos de su salida, el guitarrista regresó en 2022 para hacer parte de la gira mundial Shows of a Lost World. Con esta recorrieron Europa, Estados Unidos y Latinoamérica con más de 80 conciertos, en los cuales participó Bamonte. En Colombia estuvieron el 10 de diciembre de 2023.

La última vez que Perry se presentó junto a la banda fue el 1 de noviembre de 2024, en Londres, en el último show de la gira. Se esperaba que el tecladista hiciera parte de una serie de espectáculos que The Cure dará en 2026 en Reino Unido y Europa.

