Colombia inadmitió hasta a más de 100 extranjeros por alerta de turismo y explotación sexual infantil en 2025

Al menos 105 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en el país hasta ahora en el cierre del 2025 por alertas relacionadas con posibles delitos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, como parte del fortalecimiento de los controles migratorios aplicado especialmente en el segundo semestre del año, reportó este viernes 26 de diciembre Migración Colombia.

Condones, dildos, pastillas, geles, entre otros productos, que las autoridades le han incautado a las personas inadmitidas en los aeropuertos. FOTO: Migración Colombia

Las inadmisiones se produjeron tras entrevistas migratorias, cruces de información con autoridades policiales y alertas internacionales, que permitieron identificar viajeros considerados de riesgo, algunos de los cuales no lograron justificar de forma clara el motivo de su ingreso al país. En varios casos, las autoridades detectaron inconsistencias en los relatos de viaje o hallaron en el equipaje elementos de carácter sexual que activaron protocolos de prevención, lo que derivó en la negación inmediata del ingreso al territorio colombiano. Además de estos casos específicos, la autoridad migratoria inadmitió en total a 3.368 ciudadanos extranjeros durante 2025 por distintas causales, entre ellas la falta de documentación requerida, no contar con visa cuando era exigida, suministrar información falsa o representar un riesgo para la seguridad del Estado.

Las cifras oficiales indicaron que la principal causa de inadmisión fue la ausencia de documentos obligatorios, seguida de la falta de visa y la entrega de información falsa a los funcionarios migratorios. También se impidió el ingreso por uso de documentación falsa, agresiones a personal autorizado y reportes de organismos de seguridad. Por nacionalidades, los ciudadanos venezolanos encabezaron el número total de inadmisiones durante el año, seguidos por personas procedentes de Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, México, Ecuador y China, entre otros países.

Las entrevistas migratorias y el trabajo con la Policía Nacional fueron claves para detectar viajeros catalogados como ofensores sexuales. FOTO: Migración Colombia

En paralelo, Migración Colombia ejecutó 222 expulsiones a lo largo de 2025 por infracciones a la normativa migratoria, principalmente a ciudadanos venezolanos, dominicanos, ecuatorianos y estadounidenses. Las medidas se aplicaron en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y zonas turísticas, como parte de una estrategia preventiva orientada a reducir los riesgos asociados a delitos de explotación sexual, trata de personas y amenazas a la seguridad pública. Las autoridades señalaron este viernes que los controles migratorios se mantienen activos y continuarán reforzándose en puntos de alto flujo de viajeros y en zonas con antecedentes de riesgo para la niñez y la adolescencia.

Medellín, una de las ciudades más estrictas en el tema: más de 70 inadmitidos

El pasado 12 de diciembre, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia informó que ha inadmitido durante 2025 a más de 70 ciudadanos extranjeros tras su arribo al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. Esto, según la entidad, después de identificar alertas asociadas a posibles casos de turismo con fines de explotación sexual. El caso más reciente fue cuando un ciudadano de nacionalidad peruana arribó al país en un vuelo de la aerolínea Jetsmart y fue sometido a los filtros de control migratorio. Allí, en medio del proceso, se activó una alerta emitida por la agencia internacional Angel Watch, especializada en el intercambio de información para la prevención de delitos sexuales.