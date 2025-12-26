Colombia inadmitió hasta a más de 100 extranjeros por alerta de turismo y explotación sexual infantil en 2025

Al menos 105 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en el país hasta ahora en el cierre del 2025 por alertas relacionadas con posibles delitos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, como parte del fortalecimiento de los controles migratorios aplicado especialmente en el segundo semestre del año, reportó este viernes 26 de diciembre Migración Colombia.
