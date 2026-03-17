Dólar en Colombia: ¿llegará a $3.500 o volverá a $4.000 en 2026? Esto dicen los expertos

Este martes 17 de marzo, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se fijó en $3.690,02, un alza de $6,42 frente ayer y una caída de $1,88 para el miércoles. Esta es una cifra que resume perfectamente el momento que vive el peso colombiano, que se mueve entre las fuerzas que empujan hacia arriba y otras que lo jalan hacia abajo. La divisa estadounidense lleva días moviéndose en una banda estrecha, pero cargada de tensión. Y los analistas advierten que lo que pase en las próximas semanas, ya sea en el Golfo Pérsico, en Wall Street y en las urnas colombianas, podría romper ese equilibrio en cualquier dirección. Además, el crudo Brent se cotizó este martes en US$100,21 por barril, una señal de que la presión geopolítica sigue muy presente. Los mercados arrancaron la semana con cautela, mientras los inversionistas evalúan el impacto que podría tener el reciente repunte del petróleo sobre las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal. Puede leer: Irán ataca infraestructuras petroleras en el Golfo y hace estallar los precios Todo esto en un contexto en el que la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán cumple 17 días desde el primer bombardeo en territorio persa, sin señales claras de resolución.

El dólar hoy en Colombia: entre la guerra, el petróleo y las elecciones

Para entender el momento actual, hay que mirar lo que pasó en las últimas semanas. Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, explica que el dólar se fortaleció inicialmente ante el aumento de la aversión al riesgo generado por la intensificación del conflicto en Irán. Lo anterior llevó al precio del petróleo a superar los US$120 por barril y elevó los temores de una posible recesión global. “Sin embargo, la reciente moderación en las tensiones geopolíticas y los resultados de las elecciones legislativas, que mantienen abierta la posibilidad de un giro político, han contribuido a una mayor calma en los mercados y a un debilitamiento del dólar en las últimas sesiones”, argumentó Ballén. En otras palabras, cuando la guerra escaló con fuerza, el dólar subió. Cuando las tensiones amainaron un poco y las elecciones del 8 de marzo dieron señales de cambio político, la divisa cedió terreno. Ese vaivén, dicen los expertos, es exactamente lo que define este momento del mercado cambiario colombiano. Las elecciones del pasado 8 de marzo no impactaron de gran manera el precio del dólar en Colombia, pero expertos aseguran que las de mayo sí lo harán, dependiendo de los resultados.

La divisa cerró la jornada al alza sobre $3.691,95, lo que representó un aumento de $6,42 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.685,53.

Por su parte, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, advierte que el comportamiento reciente del peso colombiano empieza a mostrar señales de desconexión frente a otras monedas globales, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional. Según explicó, “el repunte de tensiones geopolíticas ha incrementado la aversión al riesgo en los mercados, lo que ha reducido el apetito de los inversionistas por activos emergentes, incluida la moneda colombiana”. A esto se suma una recuperación del dólar a nivel global, que ha presionado aún más la tasa de cambio. En ese escenario, Pérez considera que el peso podría entrar en una fase de corrección. Es decir, que la tasa de cambio tendería a subir para alinearse con la dinámica observada en otras divisas del mundo. “Hoy es más probable que el dólar gane terreno a que el peso continúe apreciándose”, sugirió. En contexto: Dólar en Colombia ya está en $3.800 y podría alcanzar los $4.000 por la incertidumbre y tensión geopolítica

¿Bajará el dólar a $3.500? Los analistas responden

La pregunta que se hacen en Colombia, como importadores, ahorradores, viajeros, deudores en dólares, es la siguiente: ¿puede el dólar bajar hasta $3.500? Por ejemplo, Alexander Ríos, economista y CEO de Inverxia, afirma que, en términos externos, el dólar en Colombia no bajará de manera sostenida hasta los $3.500 en el horizonte visible de 2026. Su argumento tiene varios pilares. El primero es el petróleo, con el Brent superando los US$90 y US$100 dólares por barril, el petróleo actúa como un ancla alcista para el dólar global, “ya que refuerza su papel como activo de refugio y alimenta las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos”. Esto, dice Ríos, “se demostró el último mes con la subida del índice del dólar a nivel global”. Siga leyendo: Peso colombiano, la moneda más revaluada tras caída del dólar por resultados electorales El segundo argumento de Ríos tiene que ver con la inflación. El conflicto en Medio Oriente vuelve a poner la inflación sobre la mesa como variable determinante y, con ella, el riesgo de tasas para Colombia. “En escenarios de probabilidad, en términos externos, se inclinaría más a una subida que a una bajada del dólar global”, afirma. En cuanto a los factores internos, Ríos señala que, aunque Colombia se beneficia parcialmente como exportador de petróleo, el efecto es de volatilidad al alza en el tipo de cambio, agravada por las elecciones presidenciales. Su escenario base es “una oscilación amplia entre $3.600 y $3.900, con cierre anual probable en torno a los $3.700 y $3.900”.

Por su parte, Sebastián Toro, educador financiero y fundador de Arena Alfa, comparte una visión similar, pero matiza el papel de las elecciones en el piso de la divisa. “Nosotros vemos el dólar donde lo habíamos proyectado, en $3.600 y $3.700. Los $3.500 los vemos posibles solo con un escenario diferente en elecciones, donde se dé un cambio de gobierno de Petro y se derrote a Cepeda. Más probable que $3.500, vemos que se mantendrán los niveles de $3.600-$3.700”.

El riesgo real: ¿puede el dólar volver a los $4.000?

Aunque pocos lo ven como el escenario más probable, los expertos no descartan que el dólar vuelva a cruzar la barrera psicológica de los $4.000. Ríos advierte que “volver a superar los $4.000 es un riesgo real, pero no el más probable, y solo se materializaría si el conflicto se prolonga a cierre de año y un candidato presidencial genera una prima de riesgo elevada dada la continuidad política”. Toro, por su parte, es aún más específico sobre qué candidato podría desatar ese movimiento. “El único escenario en el que veo el dólar subir a $4.000 es que gane alguien como Iván Cepeda”. Agrega que ese es un escenario que, en este momento, el mercado no está contando, “y sí creo que se podría dar un susto de corto plazo con muchas personas refugiándose en dólar o sacando sus activos del país. Lo vemos como una probabilidad, pero baja”. Entérese: Guerra en Irán encarece los fertilizantes y preocupa al agro colombiano: la urea ya subió más de 14% Sobre este frente político, Perez señala que, por ahora, el ruido electoral en Colombia no está siendo un factor determinante para el mercado cambiario. “La falta de nuevas encuestas o señales claras mantiene ese componente en un segundo plano dentro de las variables que hoy mueven la moneda”.

El petróleo, el VIX y por qué el dólar actúa diferente esta vez

Uno de los fenómenos más llamativos de este episodio de tensión geopolítica es que el dólar y el petróleo están subiendo al mismo tiempo, algo que no siempre ocurre. Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, lo explica así a Bloomberg en línea: “históricamente, la correlación entre el petróleo y el dólar es inversa, al igual que con el oro. Pero en esta ocasión, a diferencia del patrón observado el año pasado, el dólar está actuando como activo de refugio, con una apreciación sostenida desde que escaló el conflicto”. La razón de fondo es la inflación. Si el conflicto se extiende y el petróleo se mantiene en niveles elevados, la Reserva Federal podría verse presionada a retomar o prolongar los aumentos de tasas de interés. “En ese escenario, el riesgo de un ciclo de alzas de tasas más prolongado por parte de la Reserva Federal cobra plena vigencia, reforzando aún más la fortaleza del dólar a nivel global”, dijo Lama.

El directivo de Global66 también señala un indicador clave que los mercados están siguiendo de cerca: el índice VIX, conocido como el ‘Índice de la Volatilidad’, que actualmente se encuentra en niveles superiores a 20 puntos, llegando a rozar los 30 recientemente. “El VIX tiene una correlación inversa con el dólar, a mayor volatilidad, mayor demanda de la divisa como refugio. Mientras el indicador se mantenga elevado, la tendencia apreciativa del dólar continuará, con presión directa sobre las monedas latinoamericanas”, afirmó Lama. Explica que si el conflicto geopolítico se resuelve en el corto plazo, es probable que no se genere un shock estructural. Sin embargo, si la tensión se prolonga, el efecto sobre la inflación podría ser significativo y cambiar la tendencia del dólar de forma más permanente.

La inflación colombiana y el Banco de la República: otro frente de batalla