Dólar mantiene su tendencia a la baja este martes 20 de enero

El dólar inició la jornada con tendencia a la baja en el mercado colombiano, reflejando cambios en los flujos de divisas que llegan al país. La moneda estadounidense abrió en $3.670, lo que representó una caída de $30,05 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para el día en $3.700,05.

Hacia las 8:05 a. m., la divisa registró un mínimo y máximo de $3.670, con seis transacciones realizadas por US$1,5 millones, evidenciando una jornada de baja volatilidad en las primeras horas de negociación.

Uno de los factores estructurales detrás del comportamiento del dólar es el creciente ingreso de remesas de trabajadores colombianos en el exterior, que año tras año han ganado mayor protagonismo en el mercado cambiario.

Durante el año pasado, Colombia recibió US$15.339 millones en remesas, el mayor monto de la historia, consolidándose como una de las principales fuentes de entrada de dólares al país.

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, advirtió que estos flujos no deben subestimarse. “No hay que desconocer estos flujos, pues seguirán llegando y creciendo”, señaló.