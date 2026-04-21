Dólar en Colombia abrió a la baja en jornada marcada por la Fed, deuda pública y petróleo

El dólar en Colombia continúa moviéndose en un entorno de alta volatilidad, mientras los mercados siguen de cerca factores locales e internacionales que podrían definir su rumbo en los próximos días.
En el frente interno, el Gobierno realizó una nueva recompra de bonos globales, mientras que en el panorama internacional la atención se concentra en la audiencia de Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para presidir la Reserva Federal, quien expone su visión sobre política monetaria en un evento clave para anticipar el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos.
La divisa abrió a la baja en $3.572, lo que representa una caída de $1,3 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.573,30. Durante los primeros movimientos del día, el precio registró un mínimo y máximo de $3.572, con operaciones iniciales por US$1.000.
Según el estratega de mercados y derivados Mauricio Acevedo, la comparecencia de Warsh podría dar señales sobre su postura frente a la independencia de la Reserva Federal, en medio de las tensiones recientes con su actual presidente, Jerome Powell.
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