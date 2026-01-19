Dólar sigue cayendo en Colombia en una semana marcada por festivo en EE. UU.

El dólar inició la jornada de este lunes a la baja en el mercado colombiano, en operaciones de Next Day, en una semana que comienza con festivo en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King. La divisa abrió en $3.681, lo que representó una caída de $19,05 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.700,05.
Hacia las 8:05 a. m., el dólar registró un mínimo de $3.680 y un máximo de $3.682, con apenas dos transacciones realizadas, reflejo de una jornada de baja liquidez por la ausencia de los mercados estadounidenses.