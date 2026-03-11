hace 14 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Eider Rúa, el paisa que llevó el sabor latino a Catar

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Hace 25 años, este bailarín paisa del barrio Belencito Corazón, fundó el Ballet Nacional El Firulete, una compañía que ha llevado más de 300 artistas locales a Dubai, Catar y Arabia Saudita....