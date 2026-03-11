x

Irán asegura que atacó dos barcos en el estrecho de Ormuz; precio del petróleo vuelve a subir

Irán afirma que atacó dos barcos en el estrecho de Ormuz.

  • Buques atacados en el Estrecho de Ormuz. FOTO: AFP
    Buques atacados en el Estrecho de Ormuz. FOTO: AFP
Agencia AFP
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
Irán reportó este miércoles 11 de marzo que acató a dos barcos ubicados en el estrecho de Ormuz, epicentro de la guerra en el Medio Oriente.

Un buque de carga con bandera de Tailandia fue atacado este 11 de marzo cerca del cruce estratégico del Estrecho de Ormuz, en un incidente que dejó al menos tres tripulantes desaparecidos y elevó la tensión en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

El barco, identificado como MAYUREE NAREE Bangkok, navegaba en aguas cercanas a Irán cuando fue impactado en la zona de la popa. A bordo viajaban 23 tripulantes y los primeros reportes indican que tres de ellos no han sido localizados tras el ataque.

Datos de tráfico marítimo de la plataforma MarineTraffic señalan que la embarcación había zarpado desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y tenía como destino la India cuando ocurrió el incidente.

El ataque ocurre en medio de crecientes tensiones en el Golfo Pérsico, una zona por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo.

Puede leer: Casa Blanca niega que Marina escoltara petroleros en el estrecho de Ormuz tras publicación borrada

Vuelve a subir el precio del petróleo por aumento de la escalada militar en Medio Oriente

De manera paralela, los precios del petróleo vuelven a subir este miércoles y las bolsas europeas y asiáticas retrocedieron, en un clima marcado por la persistente incertidumbre que genera la guerra en Oriente Medio.

“Los acontecimientos vinculados a la guerra en Irán siguen acelerándose y resultan muy difíciles de prever”, señaló Andreas Lipkow, analista de CMC Market.

Así las cosas, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba un 5,91% hasta los 88,38 dólares.

El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, escalaba un 5,05% hasta los 92,23 dólares.

Puede leer: Las bolsas asiáticas se desploman y el petróleo sube más del 30% por la guerra en Medio Oriente

Ejército iraní considera “blancos legítimos” los buques israelíes, estadounidenses y de sus aliados en Ormuz

El ejército iraní afirmó este miércoles que cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o sus aliados que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz es un blanco “legítimo”.

“Cualquier buque cuya carga de petróleo o el propio buque pertenezca a Estados Unidos, al régimen sionista o a sus aliados hostiles será considerado un objetivo legítimo”, afirmó el comando operativo central del ejército, Khatam Al Anbiya, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Reiteró que las fuerzas armadas iraníes “no permitirán que ni un solo litro de petróleo transite” por el estrecho.

Estrecho de Ormuz.
Estrecho de Ormuz.

Cuatro navíos atacados junto al estrecho de Ormuz, foco de preocupación mundial

También se conoció que al menos cuatro navíos fueron atacados este miércoles en la zona del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un desafío estratégico en la guerra de Oriente Medio, pues su parálisis podría perturbar fuertemente la economía mundial.

En respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, Irán continúa con sus represalias a gran escala contra infraestructuras petroleras del Golfo, lo que obliga a la comunidad internacional a buscar soluciones de emergencia con las que evitar una escasez de hidrocarburos.

Un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por “proyectiles desconocidos”, indicó la agencia marítima británica UKMTO, que precisó que ha constatado 14 incidentes contra barcos desde que empezó el conflicto, el 28 de febrero.

También fue atacado un granelero con bandera de Tailandia “mientras transitaba por el estrecho de Ormuz”, indicó este miércoles la Marina de ese país, que precisó que los 20 tripulantes que iban a bordo fueron rescatados.

El martes, el ejército estadounidense anunció que había destruido 16 barcos minadores iraníes “cerca del estrecho de Ormuz”. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se está planteando recurrir a las reservas estratégicas de crudo -una medida extraordinaria-, según el Wall Street Journal.

Por su parte, los dirigentes del G7 tienen previsto reunirse por videoconferencia este miércoles para “tratar seguramente” el tema de las reservas energéticas, según el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

Siga leyendo: Estas serían las consecuencias “catastróficas” de la guerra en el mercado petrolero

