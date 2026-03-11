Irán asegura que atacó dos barcos en el estrecho de Ormuz; precio del petróleo vuelve a subir

Irán reportó este miércoles 11 de marzo que acató a dos barcos ubicados en el estrecho de Ormuz, epicentro de la guerra en el Medio Oriente. Un buque de carga con bandera de Tailandia fue atacado este 11 de marzo cerca del cruce estratégico del Estrecho de Ormuz, en un incidente que dejó al menos tres tripulantes desaparecidos y elevó la tensión en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. El barco, identificado como MAYUREE NAREE Bangkok, navegaba en aguas cercanas a Irán cuando fue impactado en la zona de la popa. A bordo viajaban 23 tripulantes y los primeros reportes indican que tres de ellos no han sido localizados tras el ataque. Datos de tráfico marítimo de la plataforma MarineTraffic señalan que la embarcación había zarpado desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y tenía como destino la India cuando ocurrió el incidente. El ataque ocurre en medio de crecientes tensiones en el Golfo Pérsico, una zona por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. Puede leer: Casa Blanca niega que Marina escoltara petroleros en el estrecho de Ormuz tras publicación borrada

Vuelve a subir el precio del petróleo por aumento de la escalada militar en Medio Oriente

De manera paralela, los precios del petróleo vuelven a subir este miércoles y las bolsas europeas y asiáticas retrocedieron, en un clima marcado por la persistente incertidumbre que genera la guerra en Oriente Medio. “Los acontecimientos vinculados a la guerra en Irán siguen acelerándose y resultan muy difíciles de prever”, señaló Andreas Lipkow, analista de CMC Market. Así las cosas, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba un 5,91% hasta los 88,38 dólares. El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, escalaba un 5,05% hasta los 92,23 dólares. Puede leer: Las bolsas asiáticas se desploman y el petróleo sube más del 30% por la guerra en Medio Oriente

Ejército iraní considera “blancos legítimos” los buques israelíes, estadounidenses y de sus aliados en Ormuz

El ejército iraní afirmó este miércoles que cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o sus aliados que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz es un blanco “legítimo”. “Cualquier buque cuya carga de petróleo o el propio buque pertenezca a Estados Unidos, al régimen sionista o a sus aliados hostiles será considerado un objetivo legítimo”, afirmó el comando operativo central del ejército, Khatam Al Anbiya, en un comunicado difundido por la televisión estatal. Reiteró que las fuerzas armadas iraníes “no permitirán que ni un solo litro de petróleo transite” por el estrecho.

Estrecho de Ormuz.

Cuatro navíos atacados junto al estrecho de Ormuz, foco de preocupación mundial